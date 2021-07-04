النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل

ستخضع جميع الطلبات للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق

أعلنت شركة تطوير الخدمات النقل التعليمي -الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي- بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل 1443هـ عبر نظام نور.

ودعت الشركة أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم مبكراً، حيث ستخضع جميع الطلبات للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية لضمان الاستفادة منها من قِبل الفئات الأكثر حاجة إليها، ومن ذلك سلامة الطالب والطالبة، والحالة الاجتماعية، والبُعد عن المدرسة.

وأكدت شركة تطوير النقل التعليمي، التزام أسطول النقل بكل الإجراءات الصحية الاحترازية في خدمة النقل المدرسي والعودة؛ وفق البروتوكولات المعتمدة من قِبل وزارة الصحة.

وبيّنت أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل البالغة 200 ريال للعام الكامل، من خلال نظام نور، ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة -رعاها الله-، حيث تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قِبل فئات لا تستفيد منها بشكل كامل، مبينة أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب وتوفير الخدمة، فسيتم استرداد المبلغ عن طريق نظام سداد.

وأوضحت شركة تطوير النقل التعليمي، أنها وفرت قنوات لخدمة المستفيدين والتواصل والتفاعل معهم، من خلال تلقي الاتصالات من قبل مركز خدمة العملاء على الرقم المجاني 8001231000، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني CS@tatweertransit.com، أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي للشركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل
سبق

أعلنت شركة تطوير الخدمات النقل التعليمي -الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي- بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل 1443هـ عبر نظام نور.

ودعت الشركة أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم مبكراً، حيث ستخضع جميع الطلبات للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية لضمان الاستفادة منها من قِبل الفئات الأكثر حاجة إليها، ومن ذلك سلامة الطالب والطالبة، والحالة الاجتماعية، والبُعد عن المدرسة.

وأكدت شركة تطوير النقل التعليمي، التزام أسطول النقل بكل الإجراءات الصحية الاحترازية في خدمة النقل المدرسي والعودة؛ وفق البروتوكولات المعتمدة من قِبل وزارة الصحة.

وبيّنت أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل البالغة 200 ريال للعام الكامل، من خلال نظام نور، ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة -رعاها الله-، حيث تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قِبل فئات لا تستفيد منها بشكل كامل، مبينة أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب وتوفير الخدمة، فسيتم استرداد المبلغ عن طريق نظام سداد.

وأوضحت شركة تطوير النقل التعليمي، أنها وفرت قنوات لخدمة المستفيدين والتواصل والتفاعل معهم، من خلال تلقي الاتصالات من قبل مركز خدمة العملاء على الرقم المجاني 8001231000، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني CS@tatweertransit.com، أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي للشركة.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
10:36 AM

بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل

ستخضع جميع الطلبات للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,532

أعلنت شركة تطوير الخدمات النقل التعليمي -الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي- بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل 1443هـ عبر نظام نور.

ودعت الشركة أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم مبكراً، حيث ستخضع جميع الطلبات للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية لضمان الاستفادة منها من قِبل الفئات الأكثر حاجة إليها، ومن ذلك سلامة الطالب والطالبة، والحالة الاجتماعية، والبُعد عن المدرسة.

وأكدت شركة تطوير النقل التعليمي، التزام أسطول النقل بكل الإجراءات الصحية الاحترازية في خدمة النقل المدرسي والعودة؛ وفق البروتوكولات المعتمدة من قِبل وزارة الصحة.

وبيّنت أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل البالغة 200 ريال للعام الكامل، من خلال نظام نور، ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة -رعاها الله-، حيث تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قِبل فئات لا تستفيد منها بشكل كامل، مبينة أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب وتوفير الخدمة، فسيتم استرداد المبلغ عن طريق نظام سداد.

وأوضحت شركة تطوير النقل التعليمي، أنها وفرت قنوات لخدمة المستفيدين والتواصل والتفاعل معهم، من خلال تلقي الاتصالات من قبل مركز خدمة العملاء على الرقم المجاني 8001231000، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني CS@tatweertransit.com، أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي للشركة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,933
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,319
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,625
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,151

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة