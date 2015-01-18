النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل سبَقَ لك أن شاهدت مكة وجدة من الطائف؟.. هذا ما التقطته عدسة "المالكي" من دكة بافيل

الصورة أظهرت أضواءهما ولاقت تفاعلاً من المغردين على حساب الإمارة

التقطت عدسة المصور الفوتوغرافي عبدالقادر المالكي، صباح اليوم، صورة جمعت بين مكة وجدة، التقطها من جبال الهدا بالطائف.

وأظهرت الصورة؛ أضواء مكة وجدة، حيث تفاعلت مع الصورة "إمارة مكة" معلقةً بقولها "ما أبرز معالم مكة المكرمة وجدة التي شاهدتها في الصورة".

وقد لاقت الصورة تفاعلاً على حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على "تويتر" حيث بدأ المغردون في حصر المعالم التي ظهرت في الصورة لمدينة مكة ومحافظة جدة.

من جانب آخر ذكر لـ"سبق" المصور عبدالقادر المالكي أن المكان الذي التقط منه الصورة في جبال الهدا بالتحديد من دكة بافيل عند الساعة السادسة صباحًا اليوم الاثنين، لافتًا إلى أن المعالم الظاهرة بالصورة هي برج الساعة بمكة والبنك الأهلي بجدة وبرج الميناء وبرج التلفزيون وبعض الأبراج في جدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هل سبَقَ لك أن شاهدت مكة وجدة من الطائف؟.. هذا ما التقطته عدسة "المالكي" من دكة بافيل
سبق

التقطت عدسة المصور الفوتوغرافي عبدالقادر المالكي، صباح اليوم، صورة جمعت بين مكة وجدة، التقطها من جبال الهدا بالطائف.

وأظهرت الصورة؛ أضواء مكة وجدة، حيث تفاعلت مع الصورة "إمارة مكة" معلقةً بقولها "ما أبرز معالم مكة المكرمة وجدة التي شاهدتها في الصورة".

وقد لاقت الصورة تفاعلاً على حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على "تويتر" حيث بدأ المغردون في حصر المعالم التي ظهرت في الصورة لمدينة مكة ومحافظة جدة.

من جانب آخر ذكر لـ"سبق" المصور عبدالقادر المالكي أن المكان الذي التقط منه الصورة في جبال الهدا بالتحديد من دكة بافيل عند الساعة السادسة صباحًا اليوم الاثنين، لافتًا إلى أن المعالم الظاهرة بالصورة هي برج الساعة بمكة والبنك الأهلي بجدة وبرج الميناء وبرج التلفزيون وبعض الأبراج في جدة.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
10:28 PM

هل سبَقَ لك أن شاهدت مكة وجدة من الطائف؟.. هذا ما التقطته عدسة "المالكي" من دكة بافيل

الصورة أظهرت أضواءهما ولاقت تفاعلاً من المغردين على حساب الإمارة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
7,978

التقطت عدسة المصور الفوتوغرافي عبدالقادر المالكي، صباح اليوم، صورة جمعت بين مكة وجدة، التقطها من جبال الهدا بالطائف.

وأظهرت الصورة؛ أضواء مكة وجدة، حيث تفاعلت مع الصورة "إمارة مكة" معلقةً بقولها "ما أبرز معالم مكة المكرمة وجدة التي شاهدتها في الصورة".

وقد لاقت الصورة تفاعلاً على حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على "تويتر" حيث بدأ المغردون في حصر المعالم التي ظهرت في الصورة لمدينة مكة ومحافظة جدة.

من جانب آخر ذكر لـ"سبق" المصور عبدالقادر المالكي أن المكان الذي التقط منه الصورة في جبال الهدا بالتحديد من دكة بافيل عند الساعة السادسة صباحًا اليوم الاثنين، لافتًا إلى أن المعالم الظاهرة بالصورة هي برج الساعة بمكة والبنك الأهلي بجدة وبرج الميناء وبرج التلفزيون وبعض الأبراج في جدة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,638
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,509
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,814
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,695

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة