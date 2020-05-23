أمراء ومسؤولون يرفعون التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

نوهوا بجهود حكومة المملكة في سبيل حفظ سلامة الإنسان السعودي في كل الجوانب

رفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظهم الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وسأل أمير الرياض الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على القيادة والشعب وقد منّ علينا برفع الوباء والبلاء عن الإنسانية وأن يحفظ هذا الوطن وقيادته المباركة وما قدمته من تضحيات وتسخير الإمكانات وبذل الغالي والنفيس في سبيل حفظ سلامة الإنسان السعودي في كل الجوانب الصحية والأمنية ومبادراتها الكريمة في تعزيز الجهود الدولية لمقاومة هذه الجائحة بدعم سخي في مجالات التصدي لها وتخفيف آثارها.

كما رفع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال أمير جازان بهذه المناسبة: "أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأسأل الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية ليواصل مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي، وأن يديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار وأن يرفع ويزيل عن الأمة جائحة كورونا.

من جانب آخر رفع رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف باسمه ونيابة عن منسوبي ديوان المظالم كافة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - والشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وسأل الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلاد باليُمن والمسرات أعوامًا عديدة في ظل قيادتها الرشيدة، وعلى الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والعز بإذن الله تعالى.

ونوه بما بذلته قيادة هذا البلد المبارك من جهود جبارة، ودعمٍ سخي لجميع القطاعات الصحية والخدمية، لمجابهة ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث شهد المواطن والمقيم تسهيل الكثير من الأعمال المتعلقة بأمورهم المعيشية والاقتصادية، بالإضافة إلى الرعاية الصحية المقدمة بأعلى جاهزية واستعداد.

في السياق نفسه رفع رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الهيئة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور الشبل: "تحل علينا هذه المناسبة الجليلة ونحن ننعم، بفضل من الله سبحانه، بأمنٍ وأمان، في ظل قيادة حكيمة لا تألو جهدًا في رعاية شعبها عبر تطوير واستدامة الخدمات، وتعزيز قدرات المملكة وإمكاناتها بما يحقق اكتفاءها الذاتي في مختلف المجالات، وتوفير كل الفرص الممكنة للقطاع الخاص عبر تنمية الآفاق الاستثمارية والتمويلية أمامه، إضافةً إلى دورها الريادي في دعم كل المبادرات التي تخدم الأمتين العربية والإسلامية."