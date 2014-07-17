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"المطلق": يجوز النيابة عن مريض "الرهاب الاجتماعي" في الحج

قال: حتى لو كان بدنه قويًّا إلا إذا رأى طبيبه أنه لا مانع من ذلك

أفتى عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بجواز النيابة في الحج لمريض "الرهاب الاجتماعي" الذي يخشى ويهاب مواجهة التجمعات والحشود الكبيرة خلال الحج، وربما تحدُث له جراء ذلك مضاعفاتٌ وأعراض صحية.

وتفصيلًا، ردّ "المطلق" في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية الأولى، أمس، على مستفتٍ ذكر أن شقيقه يعاني من مرض الرهاب الاجتماعي، ويخاف من الزحام؛ فهل يجب عليه الحج بنفسه أم يجوز له النيابة؟ حيث قال: "إذا كان عنده هذا المرض ولا يستطيع أن يقابل هذه الجموع الكبيرة، وإذا قابلهم تحدث له مصيبة أو مشكلة كبيرة؛ فهذا عذر وعليه حينئذ أن يُنيب؛ ولو كان قويًّا في بدنه.

وأشار إلى أن بعض الناس قوي في بدنه لكن ليس لديه صبر على الزحام، عنده هذا المرض الذي يسمونه "الرهاب الاجتماعي"، لا يستطيع أن يقابل الناس؛ حينئذ أرى أن هذا مرض وعليه أن يُنيب من يحج عنه؛ إلا إذا رأى الطبيب النفسي أنه لا مانع من حجه، أو يخبره بأنه سيُشفى من مرضه بعد سنتين أو 3 سنوات؛ فحيئنذ عليه أن ينتظر إلى أن يهيئ الله له أن يحج بنفسه.

وقد نصحت اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية للتعامل مع الخوف من التجمعات والحشود، حيث قد يكون في ذلك خطر؛ بالتركيز على التنفس بعمق، وتجنب الحشود، والبقاء في مجموعات صغيرة من الحجاج، والابتعاد عن الشمس، والبقاء في أماكن باردة، واصطحاب أحد مثل فرد عائلة أو صديق، والخروج في وقت تكون فيه الحشود أقل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المطلق": يجوز النيابة عن مريض "الرهاب الاجتماعي" في الحج
سبق

أفتى عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بجواز النيابة في الحج لمريض "الرهاب الاجتماعي" الذي يخشى ويهاب مواجهة التجمعات والحشود الكبيرة خلال الحج، وربما تحدُث له جراء ذلك مضاعفاتٌ وأعراض صحية.

وتفصيلًا، ردّ "المطلق" في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية الأولى، أمس، على مستفتٍ ذكر أن شقيقه يعاني من مرض الرهاب الاجتماعي، ويخاف من الزحام؛ فهل يجب عليه الحج بنفسه أم يجوز له النيابة؟ حيث قال: "إذا كان عنده هذا المرض ولا يستطيع أن يقابل هذه الجموع الكبيرة، وإذا قابلهم تحدث له مصيبة أو مشكلة كبيرة؛ فهذا عذر وعليه حينئذ أن يُنيب؛ ولو كان قويًّا في بدنه.

وأشار إلى أن بعض الناس قوي في بدنه لكن ليس لديه صبر على الزحام، عنده هذا المرض الذي يسمونه "الرهاب الاجتماعي"، لا يستطيع أن يقابل الناس؛ حينئذ أرى أن هذا مرض وعليه أن يُنيب من يحج عنه؛ إلا إذا رأى الطبيب النفسي أنه لا مانع من حجه، أو يخبره بأنه سيُشفى من مرضه بعد سنتين أو 3 سنوات؛ فحيئنذ عليه أن ينتظر إلى أن يهيئ الله له أن يحج بنفسه.

وقد نصحت اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية للتعامل مع الخوف من التجمعات والحشود، حيث قد يكون في ذلك خطر؛ بالتركيز على التنفس بعمق، وتجنب الحشود، والبقاء في مجموعات صغيرة من الحجاج، والابتعاد عن الشمس، والبقاء في أماكن باردة، واصطحاب أحد مثل فرد عائلة أو صديق، والخروج في وقت تكون فيه الحشود أقل.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
10:40 AM

"المطلق": يجوز النيابة عن مريض "الرهاب الاجتماعي" في الحج

قال: حتى لو كان بدنه قويًّا إلا إذا رأى طبيبه أنه لا مانع من ذلك

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عبدالحكيم شار - الرياض
4
2,071

أفتى عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بجواز النيابة في الحج لمريض "الرهاب الاجتماعي" الذي يخشى ويهاب مواجهة التجمعات والحشود الكبيرة خلال الحج، وربما تحدُث له جراء ذلك مضاعفاتٌ وأعراض صحية.

وتفصيلًا، ردّ "المطلق" في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية الأولى، أمس، على مستفتٍ ذكر أن شقيقه يعاني من مرض الرهاب الاجتماعي، ويخاف من الزحام؛ فهل يجب عليه الحج بنفسه أم يجوز له النيابة؟ حيث قال: "إذا كان عنده هذا المرض ولا يستطيع أن يقابل هذه الجموع الكبيرة، وإذا قابلهم تحدث له مصيبة أو مشكلة كبيرة؛ فهذا عذر وعليه حينئذ أن يُنيب؛ ولو كان قويًّا في بدنه.

وأشار إلى أن بعض الناس قوي في بدنه لكن ليس لديه صبر على الزحام، عنده هذا المرض الذي يسمونه "الرهاب الاجتماعي"، لا يستطيع أن يقابل الناس؛ حينئذ أرى أن هذا مرض وعليه أن يُنيب من يحج عنه؛ إلا إذا رأى الطبيب النفسي أنه لا مانع من حجه، أو يخبره بأنه سيُشفى من مرضه بعد سنتين أو 3 سنوات؛ فحيئنذ عليه أن ينتظر إلى أن يهيئ الله له أن يحج بنفسه.

وقد نصحت اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية للتعامل مع الخوف من التجمعات والحشود، حيث قد يكون في ذلك خطر؛ بالتركيز على التنفس بعمق، وتجنب الحشود، والبقاء في مجموعات صغيرة من الحجاج، والابتعاد عن الشمس، والبقاء في أماكن باردة، واصطحاب أحد مثل فرد عائلة أو صديق، والخروج في وقت تكون فيه الحشود أقل.

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