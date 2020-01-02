النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجمع الملك عبدالله يفوز بالمركز الثالث بالمنافسة الوطنية للوقاية من العدوى

تنافس فيها 19 مستشفى من وزارة الصحة والقطاع الخاص

حقق مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة المركز الثالث في المنافسة الوطنية للوقاية من العدوى الدموية المرتبطة بالقسطرة المركزية، والتي تنافس فيها 13 مستشفى من وزارة الصحة و6 مستشفيات من القطاع الخاص وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية.

وتفصيلاً، هدفت المنافسة إلى خفض معدلات العدوى المرتبطة بالقسطرة الدموية المركزية بالإضافة إلى دعم انضمام المستشفيات الحكومية والخاصة لبرنامج الرصد الإلكتروني الوطني للعدوى المكتسبة داخل المنشآت الصحية وإظهار وإبراز الممارسات الصحيحة والخبرات في خفض معدل هذا النوع من العدوى.

وبهذه المناسبةِ، عبّر المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي عن سعادته بالفوز، مؤكداً أن هذا الإنجاز الجديد سوف يضاف إلى سجل المجمع الطبي الحافل، معرباً عن شكره وتقديره البالغ لمنسوبي المجمع الطبي على جهودهم المبذولة ولإدارة مكافحة العدوى.

وقال إن هذا ليس بمستغرب من منسوبي المجمع في ظل ما يحظى به هذا الصرح الطبي من دعم ومساندة مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي ومساعديه الأفاضل وجميع الإدارات بصحة جدة متمنياً للجميع التوفيق والنجاح ومزيداً من الإنجازات.

مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مجمع الملك عبدالله يفوز بالمركز الثالث بالمنافسة الوطنية للوقاية من العدوى
سبق

حقق مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة المركز الثالث في المنافسة الوطنية للوقاية من العدوى الدموية المرتبطة بالقسطرة المركزية، والتي تنافس فيها 13 مستشفى من وزارة الصحة و6 مستشفيات من القطاع الخاص وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية.

وتفصيلاً، هدفت المنافسة إلى خفض معدلات العدوى المرتبطة بالقسطرة الدموية المركزية بالإضافة إلى دعم انضمام المستشفيات الحكومية والخاصة لبرنامج الرصد الإلكتروني الوطني للعدوى المكتسبة داخل المنشآت الصحية وإظهار وإبراز الممارسات الصحيحة والخبرات في خفض معدل هذا النوع من العدوى.

وبهذه المناسبةِ، عبّر المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي عن سعادته بالفوز، مؤكداً أن هذا الإنجاز الجديد سوف يضاف إلى سجل المجمع الطبي الحافل، معرباً عن شكره وتقديره البالغ لمنسوبي المجمع الطبي على جهودهم المبذولة ولإدارة مكافحة العدوى.

وقال إن هذا ليس بمستغرب من منسوبي المجمع في ظل ما يحظى به هذا الصرح الطبي من دعم ومساندة مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي ومساعديه الأفاضل وجميع الإدارات بصحة جدة متمنياً للجميع التوفيق والنجاح ومزيداً من الإنجازات.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
11:07 PM

مجمع الملك عبدالله يفوز بالمركز الثالث بالمنافسة الوطنية للوقاية من العدوى

تنافس فيها 19 مستشفى من وزارة الصحة والقطاع الخاص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
159

حقق مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة المركز الثالث في المنافسة الوطنية للوقاية من العدوى الدموية المرتبطة بالقسطرة المركزية، والتي تنافس فيها 13 مستشفى من وزارة الصحة و6 مستشفيات من القطاع الخاص وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية.

وتفصيلاً، هدفت المنافسة إلى خفض معدلات العدوى المرتبطة بالقسطرة الدموية المركزية بالإضافة إلى دعم انضمام المستشفيات الحكومية والخاصة لبرنامج الرصد الإلكتروني الوطني للعدوى المكتسبة داخل المنشآت الصحية وإظهار وإبراز الممارسات الصحيحة والخبرات في خفض معدل هذا النوع من العدوى.

وبهذه المناسبةِ، عبّر المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي عن سعادته بالفوز، مؤكداً أن هذا الإنجاز الجديد سوف يضاف إلى سجل المجمع الطبي الحافل، معرباً عن شكره وتقديره البالغ لمنسوبي المجمع الطبي على جهودهم المبذولة ولإدارة مكافحة العدوى.

وقال إن هذا ليس بمستغرب من منسوبي المجمع في ظل ما يحظى به هذا الصرح الطبي من دعم ومساندة مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي ومساعديه الأفاضل وجميع الإدارات بصحة جدة متمنياً للجميع التوفيق والنجاح ومزيداً من الإنجازات.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,248
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,678
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,077
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,614

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة