مجمع الملك عبدالله يفوز بالمركز الثالث بالمنافسة الوطنية للوقاية من العدوى

تنافس فيها 19 مستشفى من وزارة الصحة والقطاع الخاص

حقق مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة المركز الثالث في المنافسة الوطنية للوقاية من العدوى الدموية المرتبطة بالقسطرة المركزية، والتي تنافس فيها 13 مستشفى من وزارة الصحة و6 مستشفيات من القطاع الخاص وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية.

وتفصيلاً، هدفت المنافسة إلى خفض معدلات العدوى المرتبطة بالقسطرة الدموية المركزية بالإضافة إلى دعم انضمام المستشفيات الحكومية والخاصة لبرنامج الرصد الإلكتروني الوطني للعدوى المكتسبة داخل المنشآت الصحية وإظهار وإبراز الممارسات الصحيحة والخبرات في خفض معدل هذا النوع من العدوى.

وبهذه المناسبةِ، عبّر المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي عن سعادته بالفوز، مؤكداً أن هذا الإنجاز الجديد سوف يضاف إلى سجل المجمع الطبي الحافل، معرباً عن شكره وتقديره البالغ لمنسوبي المجمع الطبي على جهودهم المبذولة ولإدارة مكافحة العدوى.

وقال إن هذا ليس بمستغرب من منسوبي المجمع في ظل ما يحظى به هذا الصرح الطبي من دعم ومساندة مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي ومساعديه الأفاضل وجميع الإدارات بصحة جدة متمنياً للجميع التوفيق والنجاح ومزيداً من الإنجازات.