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"الأمن البيئي" تضبط 3 مواطنين مخالفين لقيامهم بالصيد المخالف

تم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات صيد دون ترخيص في منطقتي المدينة المنورة والجوف، وعثر بحوزتهم على (10) طيور مصيدة، وبندقية هوائية، وشباك وأدوات للصيد، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن عقوبة استخدام الشباك في الصيد غرامة (100) ألف ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وسيتم تحديد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

ودعا المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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"الأمن البيئي" تضبط 3 مواطنين مخالفين لقيامهم بالصيد المخالف
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات صيد دون ترخيص في منطقتي المدينة المنورة والجوف، وعثر بحوزتهم على (10) طيور مصيدة، وبندقية هوائية، وشباك وأدوات للصيد، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن عقوبة استخدام الشباك في الصيد غرامة (100) ألف ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وسيتم تحديد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

ودعا المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
08:19 PM

"الأمن البيئي" تضبط 3 مواطنين مخالفين لقيامهم بالصيد المخالف

تم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات صيد دون ترخيص في منطقتي المدينة المنورة والجوف، وعثر بحوزتهم على (10) طيور مصيدة، وبندقية هوائية، وشباك وأدوات للصيد، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن عقوبة استخدام الشباك في الصيد غرامة (100) ألف ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وسيتم تحديد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

ودعا المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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