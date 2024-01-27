"أبل" تطرح تحديثًا لهواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد" لإصلاح ثغرة تُتلف الذاكرة

طرحت شركة "أبل" الأمريكية تحديثًا في نظام تشغيلها لهواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد"، لإصلاح ثغرة تقنية خطيرة تتسبب في إتلاف الذاكرة الخاصة بتلك الأجهزة.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "أبل" طرحت تحديثًا لنظامي تشغيلها "آي أو إس 15" و"آيباد أو إس 15".

وأشارت إلى أن التحديث بالأساس يعالج خطأ تقنيًّا خطيرًا ظهر ببعض الأجهزة يتسبب في تلف الذاكرة بهواتف "آيفون" الحديثة وحواسيب "آيباد" الأحدث.

كما يصلح التحديث أيضًا خطأ آخر مرتبطًا بتطبيق "سفاري"، الذي يسمح لأي تطبيق يحتوي على "جافا سكريبت" بالوصول إلى أسماء قواعد البيانات بهواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد" أثناء جلسة التصفح على الإنترنت.

وبدأت "أبل" في طرح تحديثها لكل مستخدمي هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد" المتوافقة مع نظام التشغيل الجديد تباعًا وتدريجيًّا.

وإذا لم يصلك إخطار بالتحديث بعدُ، يمكنك الدخول إلى الإعدادات واختيار أيقونة "عام"، ثم اذهب لتحديث برنامج جهازك بصورة تلقائية.