النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

روسيا وبلغاريا تتبادلان طرد الدبلوماسيين

صوفيا تبرر: للاشتباه في قيامهما بالتجسس

أعلنت روسيا ظهر اليوم طرد دبلوماسيين بلغاريين اثنين رداً على خطوة مماثلة من صوفيا .


وكانت قد استدعت الخارجية الروسية، السفير البلغارى في موسكو أتاناس كريستين، على خلفية طرد اثنين من موظفي البعثة التجارية الروسية في صوفيا، ذكرت ذلك النبأ قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين.

وكانت بلغاريا أعلنت - في وقت سابق - طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس من البلاد، للاشتباه في قيامهما بالتجسس، بدورها، أفادت السفارة الروسية في صوفيا، بأن بلغاريا قد طردت من البلاد اثنين من موظفي البعثة التجارية الروسية.
وشددت السفارة، على أن الجانب البلغاري، لم يقدم أي دليل يؤكد قيامهما بنشاطات، تتعارض مع وضعهما هناك.
وعبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن أسفها جراء طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس من بلغاريا، واصفة الاتهامات ضدهما، بـ"المختلقة"، مؤكدة أن روسيا ستتخذ إجراءات ضد ذلك.

روسيا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
روسيا وبلغاريا تتبادلان طرد الدبلوماسيين
سبق

أعلنت روسيا ظهر اليوم طرد دبلوماسيين بلغاريين اثنين رداً على خطوة مماثلة من صوفيا .


وكانت قد استدعت الخارجية الروسية، السفير البلغارى في موسكو أتاناس كريستين، على خلفية طرد اثنين من موظفي البعثة التجارية الروسية في صوفيا، ذكرت ذلك النبأ قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين.

وكانت بلغاريا أعلنت - في وقت سابق - طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس من البلاد، للاشتباه في قيامهما بالتجسس، بدورها، أفادت السفارة الروسية في صوفيا، بأن بلغاريا قد طردت من البلاد اثنين من موظفي البعثة التجارية الروسية.
وشددت السفارة، على أن الجانب البلغاري، لم يقدم أي دليل يؤكد قيامهما بنشاطات، تتعارض مع وضعهما هناك.
وعبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن أسفها جراء طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس من بلغاريا، واصفة الاتهامات ضدهما، بـ"المختلقة"، مؤكدة أن روسيا ستتخذ إجراءات ضد ذلك.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
02:38 PM

روسيا وبلغاريا تتبادلان طرد الدبلوماسيين

صوفيا تبرر: للاشتباه في قيامهما بالتجسس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,586

أعلنت روسيا ظهر اليوم طرد دبلوماسيين بلغاريين اثنين رداً على خطوة مماثلة من صوفيا .


وكانت قد استدعت الخارجية الروسية، السفير البلغارى في موسكو أتاناس كريستين، على خلفية طرد اثنين من موظفي البعثة التجارية الروسية في صوفيا، ذكرت ذلك النبأ قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين.

وكانت بلغاريا أعلنت - في وقت سابق - طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس من البلاد، للاشتباه في قيامهما بالتجسس، بدورها، أفادت السفارة الروسية في صوفيا، بأن بلغاريا قد طردت من البلاد اثنين من موظفي البعثة التجارية الروسية.
وشددت السفارة، على أن الجانب البلغاري، لم يقدم أي دليل يؤكد قيامهما بنشاطات، تتعارض مع وضعهما هناك.
وعبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن أسفها جراء طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس من بلغاريا، واصفة الاتهامات ضدهما، بـ"المختلقة"، مؤكدة أن روسيا ستتخذ إجراءات ضد ذلك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,855
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,431
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,786
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,322

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة