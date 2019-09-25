وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة الحكومات العالمية

شارك وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم في مقر الأمم المتحدة بالاجتماع الوزاري للمؤتمر الـ12 لمجموعة الحكومات العالمية.
وتأتي المشاركة على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
شارك وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم في مقر الأمم المتحدة بالاجتماع الوزاري للمؤتمر الـ12 لمجموعة الحكومات العالمية.
وتأتي المشاركة على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
شارك وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم في مقر الأمم المتحدة بالاجتماع الوزاري للمؤتمر الـ12 لمجموعة الحكومات العالمية.
وتأتي المشاركة على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
شارك وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم في مقر الأمم المتحدة بالاجتماع الوزاري للمؤتمر الـ12 لمجموعة الحكومات العالمية.
وتأتي المشاركة على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.