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بالصور.. "الكنز السعودي" موطن الروبيان والطيور الأوروبية عمره 100 عام ومهدد بالانقراض

يقع في جزيرة فرسان بالجنوب

تمتلك المملكة العربية السعودية العديد من المقومات الطبيعية المذهلة، وإحدى هذه المقومات هي أشجار القندل، وهي أحد أنواع غابات المانجروف ودائمًا ما يتعرض هذا النوع من الأشجار البحرية إلى الانقراض تبعًا لتغيير الظروف المناخية .

وتوجد في جزيرة فرسان بالجنوب غابة القندل أو "الكنز الطبيعي السعودي"، وهي عبارة عن خليج يزدحم بأشجار الشورى "المانجروف" متخللاً بممرات مائية نقية يجعل منه وجهة سياحية تستحق التجربة والاكتشاف ويتميز أرخبيل جزر فرسان بالطبيعة البكر، وكذلك الشواطئ البحرية الساحرة.

ويضع الزائر لجزر فرسان زيارة غابة القندل وأشجار المانجروف في جدول زيارته، حيث تنشط بها النزهات البحرية الرائعة.

ومن أهم فوائد أشجار الشورى أنها تساهم في الحفاظ على النظام البيئي المائي والحد من التلوث والاحتباس الحراري وتساعد بشكل مباشر في تكييف دورة حياة وتكاثر الروبيان والأسماك والطيور الأوروبية المهاجرة، كما يبلغ عمر هذه الأشجار 100 عام وأكثر.

المملكة العربية السعودية جزيرة فرسان غابة القندل

الرئيسية/ سياحة / وجهات داخلية

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بالصور.. "الكنز السعودي" موطن الروبيان والطيور الأوروبية عمره 100 عام ومهدد بالانقراض
سبق

تمتلك المملكة العربية السعودية العديد من المقومات الطبيعية المذهلة، وإحدى هذه المقومات هي أشجار القندل، وهي أحد أنواع غابات المانجروف ودائمًا ما يتعرض هذا النوع من الأشجار البحرية إلى الانقراض تبعًا لتغيير الظروف المناخية .

وتوجد في جزيرة فرسان بالجنوب غابة القندل أو "الكنز الطبيعي السعودي"، وهي عبارة عن خليج يزدحم بأشجار الشورى "المانجروف" متخللاً بممرات مائية نقية يجعل منه وجهة سياحية تستحق التجربة والاكتشاف ويتميز أرخبيل جزر فرسان بالطبيعة البكر، وكذلك الشواطئ البحرية الساحرة.

ويضع الزائر لجزر فرسان زيارة غابة القندل وأشجار المانجروف في جدول زيارته، حيث تنشط بها النزهات البحرية الرائعة.

ومن أهم فوائد أشجار الشورى أنها تساهم في الحفاظ على النظام البيئي المائي والحد من التلوث والاحتباس الحراري وتساعد بشكل مباشر في تكييف دورة حياة وتكاثر الروبيان والأسماك والطيور الأوروبية المهاجرة، كما يبلغ عمر هذه الأشجار 100 عام وأكثر.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
02:36 PM

بالصور.. "الكنز السعودي" موطن الروبيان والطيور الأوروبية عمره 100 عام ومهدد بالانقراض

يقع في جزيرة فرسان بالجنوب

A A A
خالد خليل - الرياض
2
3,244

تمتلك المملكة العربية السعودية العديد من المقومات الطبيعية المذهلة، وإحدى هذه المقومات هي أشجار القندل، وهي أحد أنواع غابات المانجروف ودائمًا ما يتعرض هذا النوع من الأشجار البحرية إلى الانقراض تبعًا لتغيير الظروف المناخية .

وتوجد في جزيرة فرسان بالجنوب غابة القندل أو "الكنز الطبيعي السعودي"، وهي عبارة عن خليج يزدحم بأشجار الشورى "المانجروف" متخللاً بممرات مائية نقية يجعل منه وجهة سياحية تستحق التجربة والاكتشاف ويتميز أرخبيل جزر فرسان بالطبيعة البكر، وكذلك الشواطئ البحرية الساحرة.

ويضع الزائر لجزر فرسان زيارة غابة القندل وأشجار المانجروف في جدول زيارته، حيث تنشط بها النزهات البحرية الرائعة.

ومن أهم فوائد أشجار الشورى أنها تساهم في الحفاظ على النظام البيئي المائي والحد من التلوث والاحتباس الحراري وتساعد بشكل مباشر في تكييف دورة حياة وتكاثر الروبيان والأسماك والطيور الأوروبية المهاجرة، كما يبلغ عمر هذه الأشجار 100 عام وأكثر.

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