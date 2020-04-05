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"الصحة" في مؤتمرها الصحفي تعلن: تسجيل 206 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي 2385 حالة

من المطار إلى محاجر "كورونا".. لبنان يعيد رعاياه من الخارج

تشديد الإجراءات الصحية والأمنية

بدأ لبنان اليوم (الأحد)، في إعادة رعاياه من الخارج في أول رحلة جوية منذ أسابيع، بعدما كان أغلق مطاره في إطار خطة تعبئة عامة أعلنتها الحكومة قبل أسابيع في سياق مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن طائرة تقل لبنانيين قادمين من السعودية، هبطت قبل الظهر وعلى متنها 78 راكباً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتعد هذه أول دفعة تصل إلى بيروت بناءً على خطة أقرتها الحكومة، وأغلقت بموجبها مطار رفيق الحريري الدولي في 19 مارس (آذار) أمام الرحلات التجارية.

ووصل الركاب إلى المطار وسط إجراءات صحية وأمنية مشددة، وتولت طواقم طبية قياس درجة حرارة الركاب وإجراء فحوص "بي. سي. آر".

وذكر شاهد عيان أنه رأى 10 حافلات على الأقل متوقفة في باحة المطار في انتظار نقل الركاب إلى مراكز حجر صحي في فنادق حددتها الحكومة.

ومن المتوقع وصول ثلاث رحلات إضافية اليوم من أبو ظبي ولاغوس وساحل العاج، على أن تصل رحلات مماثلة من باريس ومدريد وكينشاسا الثلاثاء المقبل.

وأبلغ أكثر من 20 ألف مغترب البعثات الدبلوماسية رغبتهم بالعودة إلى لبنان.

لبنان فيروس كورونا الجديد

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من المطار إلى محاجر "كورونا".. لبنان يعيد رعاياه من الخارج
سبق

بدأ لبنان اليوم (الأحد)، في إعادة رعاياه من الخارج في أول رحلة جوية منذ أسابيع، بعدما كان أغلق مطاره في إطار خطة تعبئة عامة أعلنتها الحكومة قبل أسابيع في سياق مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن طائرة تقل لبنانيين قادمين من السعودية، هبطت قبل الظهر وعلى متنها 78 راكباً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتعد هذه أول دفعة تصل إلى بيروت بناءً على خطة أقرتها الحكومة، وأغلقت بموجبها مطار رفيق الحريري الدولي في 19 مارس (آذار) أمام الرحلات التجارية.

ووصل الركاب إلى المطار وسط إجراءات صحية وأمنية مشددة، وتولت طواقم طبية قياس درجة حرارة الركاب وإجراء فحوص "بي. سي. آر".

وذكر شاهد عيان أنه رأى 10 حافلات على الأقل متوقفة في باحة المطار في انتظار نقل الركاب إلى مراكز حجر صحي في فنادق حددتها الحكومة.

ومن المتوقع وصول ثلاث رحلات إضافية اليوم من أبو ظبي ولاغوس وساحل العاج، على أن تصل رحلات مماثلة من باريس ومدريد وكينشاسا الثلاثاء المقبل.

وأبلغ أكثر من 20 ألف مغترب البعثات الدبلوماسية رغبتهم بالعودة إلى لبنان.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
03:32 PM

من المطار إلى محاجر "كورونا".. لبنان يعيد رعاياه من الخارج

تشديد الإجراءات الصحية والأمنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ لبنان اليوم (الأحد)، في إعادة رعاياه من الخارج في أول رحلة جوية منذ أسابيع، بعدما كان أغلق مطاره في إطار خطة تعبئة عامة أعلنتها الحكومة قبل أسابيع في سياق مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن طائرة تقل لبنانيين قادمين من السعودية، هبطت قبل الظهر وعلى متنها 78 راكباً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتعد هذه أول دفعة تصل إلى بيروت بناءً على خطة أقرتها الحكومة، وأغلقت بموجبها مطار رفيق الحريري الدولي في 19 مارس (آذار) أمام الرحلات التجارية.

ووصل الركاب إلى المطار وسط إجراءات صحية وأمنية مشددة، وتولت طواقم طبية قياس درجة حرارة الركاب وإجراء فحوص "بي. سي. آر".

وذكر شاهد عيان أنه رأى 10 حافلات على الأقل متوقفة في باحة المطار في انتظار نقل الركاب إلى مراكز حجر صحي في فنادق حددتها الحكومة.

ومن المتوقع وصول ثلاث رحلات إضافية اليوم من أبو ظبي ولاغوس وساحل العاج، على أن تصل رحلات مماثلة من باريس ومدريد وكينشاسا الثلاثاء المقبل.

وأبلغ أكثر من 20 ألف مغترب البعثات الدبلوماسية رغبتهم بالعودة إلى لبنان.

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