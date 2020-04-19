أطاحت الفرق الرقابية في وزارة التجارة، بالتعاون مع شرطة محافظة جدة، بعمالة مخالفة استغلت أحد المواقع العشوائية لتعبئة وتخزين أطنان من الخضراوات بشكل مخالف وجرت مصادرتها. وتفصيلًا: أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الكمية المضبوطة بلغت أربعة أطنان من البصل والبطاطس، وقد تمت مصادرتها وتسليم الصالح منها للاستهلاك للجمعيات الخيرية.

"التجارة" تضبط عمالة مخالفة تخزّن أطنانًا من البصل والبطاطس بجدة فهد الغبيوي سبق 2020-04-19 أطاحت الفرق الرقابية في وزارة التجارة، بالتعاون مع شرطة محافظة جدة، بعمالة مخالفة استغلت أحد المواقع العشوائية لتعبئة وتخزين أطنان من الخضراوات بشكل مخالف وجرت مصادرتها.



وتفصيلًا: أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الكمية المضبوطة بلغت أربعة أطنان من البصل والبطاطس، وقد تمت مصادرتها وتسليم الصالح منها للاستهلاك للجمعيات الخيرية.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 09:00 PM

"التجارة" تضبط عمالة مخالفة تخزّن أطنانًا من البصل والبطاطس بجدة صادرت الكميات المضبوطة وسلمت الصالح منها للجمعيات الخيرية





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أطاحت الفرق الرقابية في وزارة التجارة، بالتعاون مع شرطة محافظة جدة، بعمالة مخالفة استغلت أحد المواقع العشوائية لتعبئة وتخزين أطنان من الخضراوات بشكل مخالف وجرت مصادرتها.



وتفصيلًا: أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الكمية المضبوطة بلغت أربعة أطنان من البصل والبطاطس، وقد تمت مصادرتها وتسليم الصالح منها للاستهلاك للجمعيات الخيرية.