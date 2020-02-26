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ارتفاع الإصابات المؤكدة بـ "كورونا" في تايلاند إلى ٤٠ حالة

عقب تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة من عائلة واحدة

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في تايلاند، إلى أربعين حالة، عقب تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة.

وأشارت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم، إلى أن الحالات الثلاث لمواطنين تايلانديين من عائلة واحدة هم: رجل يبلغ من العمر 65 عاماً، وزوجته؛ عادا أخيراً من محافظة هوكايدو اليابانية، إضافة إلى حفيدهما الذي لم يسافر إلى اليابان.

فيروس كورونا الجديد تايلاند

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ارتفاع الإصابات المؤكدة بـ "كورونا" في تايلاند إلى ٤٠ حالة
سبق

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في تايلاند، إلى أربعين حالة، عقب تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة.

وأشارت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم، إلى أن الحالات الثلاث لمواطنين تايلانديين من عائلة واحدة هم: رجل يبلغ من العمر 65 عاماً، وزوجته؛ عادا أخيراً من محافظة هوكايدو اليابانية، إضافة إلى حفيدهما الذي لم يسافر إلى اليابان.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
10:54 AM

ارتفاع الإصابات المؤكدة بـ "كورونا" في تايلاند إلى ٤٠ حالة

عقب تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة من عائلة واحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في تايلاند، إلى أربعين حالة، عقب تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة.

وأشارت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم، إلى أن الحالات الثلاث لمواطنين تايلانديين من عائلة واحدة هم: رجل يبلغ من العمر 65 عاماً، وزوجته؛ عادا أخيراً من محافظة هوكايدو اليابانية، إضافة إلى حفيدهما الذي لم يسافر إلى اليابان.

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