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"الزهراني" نقيبًا في شرطة جدة

صدر الأمر السامي بترقية النقيب أيمن سعيد اليوسفي الزهراني، من منسوبي شرطة جدة إلى رتبة "نقيب".

"سبق" تبارك لـ"الزهراني" وتتمنى له مزيدًا من النجاحات.

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"الزهراني" نقيبًا في شرطة جدة
سبق

صدر الأمر السامي بترقية النقيب أيمن سعيد اليوسفي الزهراني، من منسوبي شرطة جدة إلى رتبة "نقيب".

"سبق" تبارك لـ"الزهراني" وتتمنى له مزيدًا من النجاحات.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
03:23 PM

"الزهراني" نقيبًا في شرطة جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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صدر الأمر السامي بترقية النقيب أيمن سعيد اليوسفي الزهراني، من منسوبي شرطة جدة إلى رتبة "نقيب".

"سبق" تبارك لـ"الزهراني" وتتمنى له مزيدًا من النجاحات.

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