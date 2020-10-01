"الزهراني" نقيبًا في شرطة جدة

صدر الأمر السامي بترقية النقيب أيمن سعيد اليوسفي الزهراني، من منسوبي شرطة جدة إلى رتبة "نقيب".
"سبق" تبارك لـ"الزهراني" وتتمنى له مزيدًا من النجاحات.
صدر الأمر السامي بترقية النقيب أيمن سعيد اليوسفي الزهراني، من منسوبي شرطة جدة إلى رتبة "نقيب".
"سبق" تبارك لـ"الزهراني" وتتمنى له مزيدًا من النجاحات.
صدر الأمر السامي بترقية النقيب أيمن سعيد اليوسفي الزهراني، من منسوبي شرطة جدة إلى رتبة "نقيب".
"سبق" تبارك لـ"الزهراني" وتتمنى له مزيدًا من النجاحات.
صدر الأمر السامي بترقية النقيب أيمن سعيد اليوسفي الزهراني، من منسوبي شرطة جدة إلى رتبة "نقيب".
"سبق" تبارك لـ"الزهراني" وتتمنى له مزيدًا من النجاحات.