صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف بن عبدالرحمن الحكمي، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله أشخاص في إحدى محطات الوقود، يدّعون رغبتهم في تعبئة مركبتهم، ومن ثم قاموا بإركاب العامل معهم بالقوة والاعتداء عليه وسلب ما معه من مبلغ مالي، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية –بفضلٍ من الله تعالى- عن القبض عليهم وهم: مواطنان ومقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث والرابع من العمر، وجرى إيقافهم، واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

جازان.. القبض على 3 أشخاص قاموا بإركاب عامل محطة وقود في سيارتهم بالقوة والاعتداء عليه صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-12 صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف بن عبدالرحمن الحكمي، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله أشخاص في إحدى محطات الوقود، يدّعون رغبتهم في تعبئة مركبتهم، ومن ثم قاموا بإركاب العامل معهم بالقوة والاعتداء عليه وسلب ما معه من مبلغ مالي، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية –بفضلٍ من الله تعالى- عن القبض عليهم وهم: مواطنان ومقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث والرابع من العمر، وجرى إيقافهم، واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 06:34 PM

اخر تعديل 12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 06:56 PM

جازان.. القبض على 3 أشخاص قاموا بإركاب عامل محطة وقود في سيارتهم بالقوة والاعتداء عليه مواطنان ومقيم يمني.. سلب ما معه من مبلغ مالي





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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف بن عبدالرحمن الحكمي، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله أشخاص في إحدى محطات الوقود، يدّعون رغبتهم في تعبئة مركبتهم، ومن ثم قاموا بإركاب العامل معهم بالقوة والاعتداء عليه وسلب ما معه من مبلغ مالي، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية –بفضلٍ من الله تعالى- عن القبض عليهم وهم: مواطنان ومقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث والرابع من العمر، وجرى إيقافهم، واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.