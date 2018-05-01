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"النقد" توجه إنذاراً نهائياً للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا"

لعدم التزامها بمتطلبات هامش الملاءة المالية

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي إنذارا نهائيا للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا) لعدم التزامها بمتطلبات هامش الملاءة المالية، وألزمتها بالاحتفاظ بهامش الملاءة المطلوب نظامًا في موعد أقصاه 30 / 09 / 2018م كما ألزمتها بتعيين مستشار مستقل على نفقة الشركة توافق عليه المؤسسة لتقديم المشورة في هذا الشأن.

يأتي هذا انطلاقاً من دور مؤسسة النقد العربي السعودي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين والمسئوليات المنوطة بها لحماية المؤمن لهم والمستفيدين من الـتأمين وحفظًا لحقوقهم، وبناءً على البيانات المالية المقدمة من الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا) ضمن التقارير المالية الإشرافية عن الربع الرابع من العام ٢٠١٧م، والتي أظهرت استمرار انخفاض هامش ملاءة الشركة الفعلي عن هامش الملاءة المطلوب نظامًا. ونتيجةً لعدم استيفاء الشركة لمتطلبات هامش الملاءة المالية.

وأوضحت المؤسسة أنه في حال عدم قيام الشركة بإجراءات ناجعة لتعديل هامش الملاءة المالية وفقًا لمتطلبات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو تعرض الشركة لانخفاض حاد في ملاءتها المالية، فإن المؤسسة سوف تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية التي كفلها لها نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وذلك حفاظًا على حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية ومن ذلك منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك.

وتود المؤسسة إحاطة العموم بأنها سبق أن خاطبت الشركة بعدة خطابات بتواريخ متفرقة خلال السنوات الماضية بشأن انخفاض هامش الملاءة الفعلي وضرورة الالتزام بمتطلبات هامش الملاءة المالية المطلوب نظاماً.

ودعت المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع (ساما تهتم) على الإنترنت SAMAcares.sa أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني 8001256666.

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"النقد" توجه إنذاراً نهائياً للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا"
سبق

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي إنذارا نهائيا للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا) لعدم التزامها بمتطلبات هامش الملاءة المالية، وألزمتها بالاحتفاظ بهامش الملاءة المطلوب نظامًا في موعد أقصاه 30 / 09 / 2018م كما ألزمتها بتعيين مستشار مستقل على نفقة الشركة توافق عليه المؤسسة لتقديم المشورة في هذا الشأن.

يأتي هذا انطلاقاً من دور مؤسسة النقد العربي السعودي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين والمسئوليات المنوطة بها لحماية المؤمن لهم والمستفيدين من الـتأمين وحفظًا لحقوقهم، وبناءً على البيانات المالية المقدمة من الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا) ضمن التقارير المالية الإشرافية عن الربع الرابع من العام ٢٠١٧م، والتي أظهرت استمرار انخفاض هامش ملاءة الشركة الفعلي عن هامش الملاءة المطلوب نظامًا. ونتيجةً لعدم استيفاء الشركة لمتطلبات هامش الملاءة المالية.

وأوضحت المؤسسة أنه في حال عدم قيام الشركة بإجراءات ناجعة لتعديل هامش الملاءة المالية وفقًا لمتطلبات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو تعرض الشركة لانخفاض حاد في ملاءتها المالية، فإن المؤسسة سوف تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية التي كفلها لها نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وذلك حفاظًا على حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية ومن ذلك منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك.

وتود المؤسسة إحاطة العموم بأنها سبق أن خاطبت الشركة بعدة خطابات بتواريخ متفرقة خلال السنوات الماضية بشأن انخفاض هامش الملاءة الفعلي وضرورة الالتزام بمتطلبات هامش الملاءة المالية المطلوب نظاماً.

ودعت المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع (ساما تهتم) على الإنترنت SAMAcares.sa أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني 8001256666.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
04:48 PM

"النقد" توجه إنذاراً نهائياً للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا"

لعدم التزامها بمتطلبات هامش الملاءة المالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي إنذارا نهائيا للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا) لعدم التزامها بمتطلبات هامش الملاءة المالية، وألزمتها بالاحتفاظ بهامش الملاءة المطلوب نظامًا في موعد أقصاه 30 / 09 / 2018م كما ألزمتها بتعيين مستشار مستقل على نفقة الشركة توافق عليه المؤسسة لتقديم المشورة في هذا الشأن.

يأتي هذا انطلاقاً من دور مؤسسة النقد العربي السعودي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين والمسئوليات المنوطة بها لحماية المؤمن لهم والمستفيدين من الـتأمين وحفظًا لحقوقهم، وبناءً على البيانات المالية المقدمة من الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا) ضمن التقارير المالية الإشرافية عن الربع الرابع من العام ٢٠١٧م، والتي أظهرت استمرار انخفاض هامش ملاءة الشركة الفعلي عن هامش الملاءة المطلوب نظامًا. ونتيجةً لعدم استيفاء الشركة لمتطلبات هامش الملاءة المالية.

وأوضحت المؤسسة أنه في حال عدم قيام الشركة بإجراءات ناجعة لتعديل هامش الملاءة المالية وفقًا لمتطلبات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو تعرض الشركة لانخفاض حاد في ملاءتها المالية، فإن المؤسسة سوف تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية التي كفلها لها نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وذلك حفاظًا على حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية ومن ذلك منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك.

وتود المؤسسة إحاطة العموم بأنها سبق أن خاطبت الشركة بعدة خطابات بتواريخ متفرقة خلال السنوات الماضية بشأن انخفاض هامش الملاءة الفعلي وضرورة الالتزام بمتطلبات هامش الملاءة المالية المطلوب نظاماً.

ودعت المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع (ساما تهتم) على الإنترنت SAMAcares.sa أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني 8001256666.

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