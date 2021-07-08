النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأمن البيئي" ينقذ الصحراء ويعيد لها الحياة.. و"اليوسفي": بيئتنا لا تتحمل الرعي

بجهود مضاعفة ومستمرة، أعادت القوات الخاصة للأمن البيئي الحياة البيئية لطبيعتها، والتي عانت بسبب عبث الاحتطاب والرعي الجائر الذي أثر مع قلة الأمطار على الغطاء النباتي.

ففي وقت مضى، لا يكتفي الحطاب بجمع الأشجار التي طالها الجفاف وأصبحت هشيمًا، بل يحتطب حتى الفروع الخضراء، ليتم تجميعها في الأحواش، وتجفيفها وبيعها بأثمان مرتفعة في الأسواق، خصوصًا مع دخول فصل الشتاء.

ويعد الرعي الجائر الذي طال الصحاري بالمملكة أكبر عدو للبيئة، ففي لقاء قال المهتم بالحياة الفطرية، محمد اليوسفي: "طبيعتنا الصحراوية هشة لا تحتمل عليها الضغط بالرعي، فقديمًا كان لكل منطقة أصحاب الماشية يكتفون بمنطقتهم، أما الآن إذا تساقطت الأمطار مثلاً في الشمالية، فجميع هذه المواشي تنقل إلى هذه المنطقة، فيزيد الضغط، وبعد سنة أو سنتين تفقد الأرض مكونها النباتية".

وأضاف: "من يقول إن الرعي كان معروفًا ولا فيه مشكلة، أقول: لا، فالرعي كان بأعداد محدودة ومتوازنة مع هذه الطبيعة النباتية، فالآن لدينا أعداد مهولة، فبالأخير لابد من تقليل أعداد الماشية، ودعم أصحاب الماشية بالأعلاف، ووضعهم في حيازات ومواقع حول المدن والقرى، بحيث يكون الرعي مقننًا وفق خطة تراعي من يملك الماشية ومن هذه مهنته، وهذا الذي يسمح له بالرعي المقنن، أما من يملك لأجل المباهاة فلا بد من وضعها في حيازات ولا تنطلق للصحراء".

القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأمن البيئي" ينقذ الصحراء ويعيد لها الحياة.. و"اليوسفي": بيئتنا لا تتحمل الرعي
سبق

بجهود مضاعفة ومستمرة، أعادت القوات الخاصة للأمن البيئي الحياة البيئية لطبيعتها، والتي عانت بسبب عبث الاحتطاب والرعي الجائر الذي أثر مع قلة الأمطار على الغطاء النباتي.

ففي وقت مضى، لا يكتفي الحطاب بجمع الأشجار التي طالها الجفاف وأصبحت هشيمًا، بل يحتطب حتى الفروع الخضراء، ليتم تجميعها في الأحواش، وتجفيفها وبيعها بأثمان مرتفعة في الأسواق، خصوصًا مع دخول فصل الشتاء.

ويعد الرعي الجائر الذي طال الصحاري بالمملكة أكبر عدو للبيئة، ففي لقاء قال المهتم بالحياة الفطرية، محمد اليوسفي: "طبيعتنا الصحراوية هشة لا تحتمل عليها الضغط بالرعي، فقديمًا كان لكل منطقة أصحاب الماشية يكتفون بمنطقتهم، أما الآن إذا تساقطت الأمطار مثلاً في الشمالية، فجميع هذه المواشي تنقل إلى هذه المنطقة، فيزيد الضغط، وبعد سنة أو سنتين تفقد الأرض مكونها النباتية".

وأضاف: "من يقول إن الرعي كان معروفًا ولا فيه مشكلة، أقول: لا، فالرعي كان بأعداد محدودة ومتوازنة مع هذه الطبيعة النباتية، فالآن لدينا أعداد مهولة، فبالأخير لابد من تقليل أعداد الماشية، ودعم أصحاب الماشية بالأعلاف، ووضعهم في حيازات ومواقع حول المدن والقرى، بحيث يكون الرعي مقننًا وفق خطة تراعي من يملك الماشية ومن هذه مهنته، وهذا الذي يسمح له بالرعي المقنن، أما من يملك لأجل المباهاة فلا بد من وضعها في حيازات ولا تنطلق للصحراء".

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
11:13 PM
اخر تعديل
09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
01:48 AM

"الأمن البيئي" ينقذ الصحراء ويعيد لها الحياة.. و"اليوسفي": بيئتنا لا تتحمل الرعي

A A A
مهنا التميمي - الرياض
1
3,571

بجهود مضاعفة ومستمرة، أعادت القوات الخاصة للأمن البيئي الحياة البيئية لطبيعتها، والتي عانت بسبب عبث الاحتطاب والرعي الجائر الذي أثر مع قلة الأمطار على الغطاء النباتي.

ففي وقت مضى، لا يكتفي الحطاب بجمع الأشجار التي طالها الجفاف وأصبحت هشيمًا، بل يحتطب حتى الفروع الخضراء، ليتم تجميعها في الأحواش، وتجفيفها وبيعها بأثمان مرتفعة في الأسواق، خصوصًا مع دخول فصل الشتاء.

ويعد الرعي الجائر الذي طال الصحاري بالمملكة أكبر عدو للبيئة، ففي لقاء قال المهتم بالحياة الفطرية، محمد اليوسفي: "طبيعتنا الصحراوية هشة لا تحتمل عليها الضغط بالرعي، فقديمًا كان لكل منطقة أصحاب الماشية يكتفون بمنطقتهم، أما الآن إذا تساقطت الأمطار مثلاً في الشمالية، فجميع هذه المواشي تنقل إلى هذه المنطقة، فيزيد الضغط، وبعد سنة أو سنتين تفقد الأرض مكونها النباتية".

وأضاف: "من يقول إن الرعي كان معروفًا ولا فيه مشكلة، أقول: لا، فالرعي كان بأعداد محدودة ومتوازنة مع هذه الطبيعة النباتية، فالآن لدينا أعداد مهولة، فبالأخير لابد من تقليل أعداد الماشية، ودعم أصحاب الماشية بالأعلاف، ووضعهم في حيازات ومواقع حول المدن والقرى، بحيث يكون الرعي مقننًا وفق خطة تراعي من يملك الماشية ومن هذه مهنته، وهذا الذي يسمح له بالرعي المقنن، أما من يملك لأجل المباهاة فلا بد من وضعها في حيازات ولا تنطلق للصحراء".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,661
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,992
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,359
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,729

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة