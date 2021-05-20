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"الفقه الإسلامي" يعزز سبل التعاون والتنسيق مع "الشؤون الماليزية"

وقع مذكرة تفاهم في المجالات المشتركة بين الطرفين

وقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي ودائرة الشؤون الإسلامية "جاكيم" بماليزيا، أمس، مذكرة تفاهم بمدينة بتراجايا بماليزيا، لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات المشتركة بين الطرفين.

ومثل الجانب الماليزي وزير الشؤون الدينية الدكتور ذو الكفل محمد البكري، فيما مثل المجمع الأمين العام الدكتور قطب مصطفى سانو.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار التعاون الوثيق والتنسيق بين الجانبين، وخاصة في مجال التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات وعقد حلقات النقاش، وإعداد ونشر وترجمة البحوث والدراسات العلمية، بجانب تبادل الزيارات واللقاءات العلمية والتنسيقية بين الجانبين من ناحية، وبين المجمع والمجلس الوطني للإفتاء من ناحية أخرى.

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"الفقه الإسلامي" يعزز سبل التعاون والتنسيق مع "الشؤون الماليزية"
سبق

وقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي ودائرة الشؤون الإسلامية "جاكيم" بماليزيا، أمس، مذكرة تفاهم بمدينة بتراجايا بماليزيا، لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات المشتركة بين الطرفين.

ومثل الجانب الماليزي وزير الشؤون الدينية الدكتور ذو الكفل محمد البكري، فيما مثل المجمع الأمين العام الدكتور قطب مصطفى سانو.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار التعاون الوثيق والتنسيق بين الجانبين، وخاصة في مجال التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات وعقد حلقات النقاش، وإعداد ونشر وترجمة البحوث والدراسات العلمية، بجانب تبادل الزيارات واللقاءات العلمية والتنسيقية بين الجانبين من ناحية، وبين المجمع والمجلس الوطني للإفتاء من ناحية أخرى.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
05:41 PM

"الفقه الإسلامي" يعزز سبل التعاون والتنسيق مع "الشؤون الماليزية"

وقع مذكرة تفاهم في المجالات المشتركة بين الطرفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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وقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي ودائرة الشؤون الإسلامية "جاكيم" بماليزيا، أمس، مذكرة تفاهم بمدينة بتراجايا بماليزيا، لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات المشتركة بين الطرفين.

ومثل الجانب الماليزي وزير الشؤون الدينية الدكتور ذو الكفل محمد البكري، فيما مثل المجمع الأمين العام الدكتور قطب مصطفى سانو.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار التعاون الوثيق والتنسيق بين الجانبين، وخاصة في مجال التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات وعقد حلقات النقاش، وإعداد ونشر وترجمة البحوث والدراسات العلمية، بجانب تبادل الزيارات واللقاءات العلمية والتنسيقية بين الجانبين من ناحية، وبين المجمع والمجلس الوطني للإفتاء من ناحية أخرى.

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