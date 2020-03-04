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سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 7524.50 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضًا 32.02 نقطة ليقفل عند مستوى 7524.50 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 82 على تراجع.

وكانت أسهم شركات: شاكر، وشمس، واتحاد اتصالات، واللجين، وأسواق المزرعة؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الوطنية للتعليم، وسامبا، وساب، وميفك ريت، والعربي؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.01% و5.65%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، وميفك ريت؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، واللجين؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم، مرتفعًا 421.51 نقطة ليقفل عند مستوى 7762.74 نقطة، وبتداولات تجاوزت 17 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 330 ألف سهم، تقاسمتها 924 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 7524.50 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضًا 32.02 نقطة ليقفل عند مستوى 7524.50 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 82 على تراجع.

وكانت أسهم شركات: شاكر، وشمس، واتحاد اتصالات، واللجين، وأسواق المزرعة؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الوطنية للتعليم، وسامبا، وساب، وميفك ريت، والعربي؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.01% و5.65%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، وميفك ريت؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، واللجين؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم، مرتفعًا 421.51 نقطة ليقفل عند مستوى 7762.74 نقطة، وبتداولات تجاوزت 17 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 330 ألف سهم، تقاسمتها 924 صفقة.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
04:21 PM

سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 7524.50 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليار ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضًا 32.02 نقطة ليقفل عند مستوى 7524.50 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 82 على تراجع.

وكانت أسهم شركات: شاكر، وشمس، واتحاد اتصالات، واللجين، وأسواق المزرعة؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الوطنية للتعليم، وسامبا، وساب، وميفك ريت، والعربي؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.01% و5.65%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، وميفك ريت؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، واللجين؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم، مرتفعًا 421.51 نقطة ليقفل عند مستوى 7762.74 نقطة، وبتداولات تجاوزت 17 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 330 ألف سهم، تقاسمتها 924 صفقة.

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