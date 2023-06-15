النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السعودية تدين استمرار تجاهل سلطات الاحتلال القرارات الدولية

أكدت وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته لتحقيق آماله

دانت المملكة العربية السعودية بشدة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تجاهلها القرارات الدولية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني. وشجبت تزايُد حالات العنف ضد الفلسطينيين، وما يصحبه من نمو كبير في بناء المستوطنات، إضافة إلى استمرار السياسات التمييزية والعنصرية، وتقييد وصول الشعب الفلسطيني إلى خدمات الصحة والتعليم والعمل والأسواق والموارد الطبيعية.

وأكد سفير السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، في بيان خلال الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان أن القضية الفلسطينية كانت -وما زالت- القضية الأولى للمملكة؛ إذ لم تتوانَ السعودية في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بجميع الطرق والوسائل لاستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بسيادة كاملة وفق حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ومن هذا المنطلق فإن السعودية ترفض أي إجراءات أو أي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية المعترف بها وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشدَّد على أن البند السابع هو بند رئيسي على جدول الجمعية العامة والهيئات التابعة لها إلى حين زوال الاحتلال، وأن السعودية لن تقبل أبدًا تهميش هذا البند. معربًا عن الأسف إزاء استمرار مقاطعة بعض الدول البند السابع الذي يُعنى بحالة حقوق الإنسان في فلسطين التي لا تزال تعاني الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والخطيرة.

كما أكد مجددًا وقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم خياراته لتحقيق آماله وتطلعاته.. مشددًا على خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مخططات لضم الضفة الغربية أو أجزاء منها تحت السيادة الإسرائيلية، وترفض كذلك المستوطنات والمستعمرات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك الأغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة (ج) من الضفة الغربية، وتدين بشدة كل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وأراضيه المعترف بها دوليًّا. مطالبًا المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وخصوصًا في ظل الوضع الحالي لجائحة كورونا الذي عمَّق من معاناة الشعب الفلسطيني.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السعودية تدين استمرار تجاهل سلطات الاحتلال القرارات الدولية
سبق

دانت المملكة العربية السعودية بشدة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تجاهلها القرارات الدولية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني. وشجبت تزايُد حالات العنف ضد الفلسطينيين، وما يصحبه من نمو كبير في بناء المستوطنات، إضافة إلى استمرار السياسات التمييزية والعنصرية، وتقييد وصول الشعب الفلسطيني إلى خدمات الصحة والتعليم والعمل والأسواق والموارد الطبيعية.

وأكد سفير السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، في بيان خلال الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان أن القضية الفلسطينية كانت -وما زالت- القضية الأولى للمملكة؛ إذ لم تتوانَ السعودية في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بجميع الطرق والوسائل لاستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بسيادة كاملة وفق حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ومن هذا المنطلق فإن السعودية ترفض أي إجراءات أو أي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية المعترف بها وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشدَّد على أن البند السابع هو بند رئيسي على جدول الجمعية العامة والهيئات التابعة لها إلى حين زوال الاحتلال، وأن السعودية لن تقبل أبدًا تهميش هذا البند. معربًا عن الأسف إزاء استمرار مقاطعة بعض الدول البند السابع الذي يُعنى بحالة حقوق الإنسان في فلسطين التي لا تزال تعاني الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والخطيرة.

كما أكد مجددًا وقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم خياراته لتحقيق آماله وتطلعاته.. مشددًا على خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مخططات لضم الضفة الغربية أو أجزاء منها تحت السيادة الإسرائيلية، وترفض كذلك المستوطنات والمستعمرات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك الأغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة (ج) من الضفة الغربية، وتدين بشدة كل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وأراضيه المعترف بها دوليًّا. مطالبًا المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وخصوصًا في ظل الوضع الحالي لجائحة كورونا الذي عمَّق من معاناة الشعب الفلسطيني.


15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
08:14 PM

السعودية تدين استمرار تجاهل سلطات الاحتلال القرارات الدولية

أكدت وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته لتحقيق آماله

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,521

دانت المملكة العربية السعودية بشدة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تجاهلها القرارات الدولية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني. وشجبت تزايُد حالات العنف ضد الفلسطينيين، وما يصحبه من نمو كبير في بناء المستوطنات، إضافة إلى استمرار السياسات التمييزية والعنصرية، وتقييد وصول الشعب الفلسطيني إلى خدمات الصحة والتعليم والعمل والأسواق والموارد الطبيعية.

وأكد سفير السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، في بيان خلال الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان أن القضية الفلسطينية كانت -وما زالت- القضية الأولى للمملكة؛ إذ لم تتوانَ السعودية في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بجميع الطرق والوسائل لاستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بسيادة كاملة وفق حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ومن هذا المنطلق فإن السعودية ترفض أي إجراءات أو أي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية المعترف بها وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشدَّد على أن البند السابع هو بند رئيسي على جدول الجمعية العامة والهيئات التابعة لها إلى حين زوال الاحتلال، وأن السعودية لن تقبل أبدًا تهميش هذا البند. معربًا عن الأسف إزاء استمرار مقاطعة بعض الدول البند السابع الذي يُعنى بحالة حقوق الإنسان في فلسطين التي لا تزال تعاني الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والخطيرة.

كما أكد مجددًا وقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم خياراته لتحقيق آماله وتطلعاته.. مشددًا على خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مخططات لضم الضفة الغربية أو أجزاء منها تحت السيادة الإسرائيلية، وترفض كذلك المستوطنات والمستعمرات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك الأغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة (ج) من الضفة الغربية، وتدين بشدة كل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وأراضيه المعترف بها دوليًّا. مطالبًا المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وخصوصًا في ظل الوضع الحالي لجائحة كورونا الذي عمَّق من معاناة الشعب الفلسطيني.


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,122
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,816
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,715
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,246

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة