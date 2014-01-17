وكيل البلديات للتحول الرقمي يكرم مدير نظام "بلدي" بأمانة جدة

كرَّم وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتحول الرقمي والمدن الذكية المهندس علي الراجحي، مدير نظام بلدي في أمانة محافظة جدة، المهندس رامي العيتان؛ وذلك لجهوده الفاعلة والمتميزة في منصة "بلدي" خلال العام 2021م.

وأعرب "العيتاني" عن شكره للمهندس "الراجحي" على هذا التكريم، مؤكداً أنه دافع له ولزملائه لبذل المزيد من العطاء.