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وكيل البلديات للتحول الرقمي يكرم مدير نظام "بلدي" بأمانة جدة

كرَّم وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتحول الرقمي والمدن الذكية المهندس علي الراجحي، مدير نظام بلدي في أمانة محافظة جدة، المهندس رامي العيتان؛ وذلك لجهوده الفاعلة والمتميزة في منصة "بلدي" خلال العام 2021م.

وأعرب "العيتاني" عن شكره للمهندس "الراجحي" على هذا التكريم، مؤكداً أنه دافع له ولزملائه لبذل المزيد من العطاء.

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وكيل البلديات للتحول الرقمي يكرم مدير نظام "بلدي" بأمانة جدة
سبق

كرَّم وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتحول الرقمي والمدن الذكية المهندس علي الراجحي، مدير نظام بلدي في أمانة محافظة جدة، المهندس رامي العيتان؛ وذلك لجهوده الفاعلة والمتميزة في منصة "بلدي" خلال العام 2021م.

وأعرب "العيتاني" عن شكره للمهندس "الراجحي" على هذا التكريم، مؤكداً أنه دافع له ولزملائه لبذل المزيد من العطاء.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
04:05 PM

وكيل البلديات للتحول الرقمي يكرم مدير نظام "بلدي" بأمانة جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كرَّم وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتحول الرقمي والمدن الذكية المهندس علي الراجحي، مدير نظام بلدي في أمانة محافظة جدة، المهندس رامي العيتان؛ وذلك لجهوده الفاعلة والمتميزة في منصة "بلدي" خلال العام 2021م.

وأعرب "العيتاني" عن شكره للمهندس "الراجحي" على هذا التكريم، مؤكداً أنه دافع له ولزملائه لبذل المزيد من العطاء.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,633
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,506
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,812
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,690

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