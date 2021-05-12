النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة جدة: غداً بدء العمل بتنظيم وقت أعمال البناء بالمحافظة

قالت إنها لن تسمح بالعمل يوم الجمعة ودعت للالتزام بالتنظيمات الجديدة

‬أعلنت أمانة محافظة جدة أنه ابتداءً من غد الخميس الأول من شوال سيكون الموعد المقرر لبدء العمل بتنظيم وقت أعمال البناء للمشاريع الإنشائية داخل المحافظة وفق الضوابط المعتمدة؛ وذلك بهدف معالجة الملاحظات المتعلقة بحركة المعدات وضبط الأعمال الإنشائية في المدينة والحد من مصادر الضوضاء وداخل الأحياء السكنية.

ودعت الأمانة إلى ضرورة الالتزام بالتنظيمات الجديدة والتي حددت الوقت الكامل لأعمال البناء لتكون خلال الفترة الزمنية من الساعة الـ 6 صباحًا حتى الـ 6 مساءً، ويوم السبت من الساعة الـ 1 مساءً حتى الـ 6 مساءً، في حين أنها لن تسمح بالعمل يوم الجمعة، كما حددت توقيت الأعمال التي تنتج ضوضاء تصل لـ 90 ديسيبل لتكون من الساعة الـ 9 صباحًا حتى الـ 5 مساءً، وذلك لضمان توفير الحد المقبول من السلامة والراحة لساكني المباني المجاورة.

وأشارت الأمانة إلى أن التنظيم يلزم المقاولين بالإعلان عن أعمال الصب الخرساني وتنبيه أصحاب العقارات المجاورة قبل مباشرة العمل بـ ثلاثة أيام، كما يمكن منح تصاريح عمل طارئ في الحالات الطارئة، لافتة إلى أن تنظيمات أعمال البناء تتم مراجعتها بشكل دوري بهدف التحسين والتطوير وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة جدة: غداً بدء العمل بتنظيم وقت أعمال البناء بالمحافظة
سبق

‬أعلنت أمانة محافظة جدة أنه ابتداءً من غد الخميس الأول من شوال سيكون الموعد المقرر لبدء العمل بتنظيم وقت أعمال البناء للمشاريع الإنشائية داخل المحافظة وفق الضوابط المعتمدة؛ وذلك بهدف معالجة الملاحظات المتعلقة بحركة المعدات وضبط الأعمال الإنشائية في المدينة والحد من مصادر الضوضاء وداخل الأحياء السكنية.

ودعت الأمانة إلى ضرورة الالتزام بالتنظيمات الجديدة والتي حددت الوقت الكامل لأعمال البناء لتكون خلال الفترة الزمنية من الساعة الـ 6 صباحًا حتى الـ 6 مساءً، ويوم السبت من الساعة الـ 1 مساءً حتى الـ 6 مساءً، في حين أنها لن تسمح بالعمل يوم الجمعة، كما حددت توقيت الأعمال التي تنتج ضوضاء تصل لـ 90 ديسيبل لتكون من الساعة الـ 9 صباحًا حتى الـ 5 مساءً، وذلك لضمان توفير الحد المقبول من السلامة والراحة لساكني المباني المجاورة.

وأشارت الأمانة إلى أن التنظيم يلزم المقاولين بالإعلان عن أعمال الصب الخرساني وتنبيه أصحاب العقارات المجاورة قبل مباشرة العمل بـ ثلاثة أيام، كما يمكن منح تصاريح عمل طارئ في الحالات الطارئة، لافتة إلى أن تنظيمات أعمال البناء تتم مراجعتها بشكل دوري بهدف التحسين والتطوير وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
07:43 PM

أمانة جدة: غداً بدء العمل بتنظيم وقت أعمال البناء بالمحافظة

قالت إنها لن تسمح بالعمل يوم الجمعة ودعت للالتزام بالتنظيمات الجديدة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
4,195

‬أعلنت أمانة محافظة جدة أنه ابتداءً من غد الخميس الأول من شوال سيكون الموعد المقرر لبدء العمل بتنظيم وقت أعمال البناء للمشاريع الإنشائية داخل المحافظة وفق الضوابط المعتمدة؛ وذلك بهدف معالجة الملاحظات المتعلقة بحركة المعدات وضبط الأعمال الإنشائية في المدينة والحد من مصادر الضوضاء وداخل الأحياء السكنية.

ودعت الأمانة إلى ضرورة الالتزام بالتنظيمات الجديدة والتي حددت الوقت الكامل لأعمال البناء لتكون خلال الفترة الزمنية من الساعة الـ 6 صباحًا حتى الـ 6 مساءً، ويوم السبت من الساعة الـ 1 مساءً حتى الـ 6 مساءً، في حين أنها لن تسمح بالعمل يوم الجمعة، كما حددت توقيت الأعمال التي تنتج ضوضاء تصل لـ 90 ديسيبل لتكون من الساعة الـ 9 صباحًا حتى الـ 5 مساءً، وذلك لضمان توفير الحد المقبول من السلامة والراحة لساكني المباني المجاورة.

وأشارت الأمانة إلى أن التنظيم يلزم المقاولين بالإعلان عن أعمال الصب الخرساني وتنبيه أصحاب العقارات المجاورة قبل مباشرة العمل بـ ثلاثة أيام، كما يمكن منح تصاريح عمل طارئ في الحالات الطارئة، لافتة إلى أن تنظيمات أعمال البناء تتم مراجعتها بشكل دوري بهدف التحسين والتطوير وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,757
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,514
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,182
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,025

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة