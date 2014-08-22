أمير تبوك يطمئنّ على خالد كساب

إثر عارض صحي ألمّ به

اطمأن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، على صحة عضو مجلس تبوك سابقًا خالد بن خميس كساب، الذي يتلقى العلاج في ألمانيا إثر عارض صحي ألمّ به، متمنيًا له الشفاء العاجل.

من جانبه أعرب خالد كساب عن عظيم شكره وامتنانه للّفتة الحانية من أمير تبوك، التي تعوّدها أبناء هذه المنطقة، سائلًا الله أن يحفظه ويمده بموفور الصحة.