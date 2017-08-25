"الحميّد" يحتفل بزفافه من كريمة "المرشود"

احتفل، مساء أمس، الزميل الإعلامي مقرن عبد الله الحميّد، بزواجه على كريمة سعد إبراهيم المرشود، وسط أجواء عائلية.
"سبق" تتمنّى لـ"الحميد" حياة سعيدة، وبالرفاه والبنين.
احتفل، مساء أمس، الزميل الإعلامي مقرن عبد الله الحميّد، بزواجه على كريمة سعد إبراهيم المرشود، وسط أجواء عائلية.
"سبق" تتمنّى لـ"الحميد" حياة سعيدة، وبالرفاه والبنين.
احتفل، مساء أمس، الزميل الإعلامي مقرن عبد الله الحميّد، بزواجه على كريمة سعد إبراهيم المرشود، وسط أجواء عائلية.
"سبق" تتمنّى لـ"الحميد" حياة سعيدة، وبالرفاه والبنين.
احتفل، مساء أمس، الزميل الإعلامي مقرن عبد الله الحميّد، بزواجه على كريمة سعد إبراهيم المرشود، وسط أجواء عائلية.
"سبق" تتمنّى لـ"الحميد" حياة سعيدة، وبالرفاه والبنين.