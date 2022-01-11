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خلال 24 ساعة.. الكويت تسجل 4397 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 626 وحالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 4397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 441999 حالة.


وقال المتحدث باسم الصحة الدكتور عبدالله السند وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية: إن 626 حالة شفاء سُجلت، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 414867، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء بلغت 9ر93 في المئة.

وأوضح السند أن وفاة واحدة سجلت جراء الإصابة، ليصل إجمالي عدد الوفيات المسجلة 2473 حالة.

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خلال 24 ساعة.. الكويت تسجل 4397 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 626 وحالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 4397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 441999 حالة.


وقال المتحدث باسم الصحة الدكتور عبدالله السند وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية: إن 626 حالة شفاء سُجلت، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 414867، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء بلغت 9ر93 في المئة.

وأوضح السند أن وفاة واحدة سجلت جراء الإصابة، ليصل إجمالي عدد الوفيات المسجلة 2473 حالة.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
04:46 PM

خلال 24 ساعة.. الكويت تسجل 4397 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 626 وحالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 4397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 441999 حالة.


وقال المتحدث باسم الصحة الدكتور عبدالله السند وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية: إن 626 حالة شفاء سُجلت، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 414867، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء بلغت 9ر93 في المئة.

وأوضح السند أن وفاة واحدة سجلت جراء الإصابة، ليصل إجمالي عدد الوفيات المسجلة 2473 حالة.

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