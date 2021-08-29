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وزير التعليم يلتقي رؤساء الجامعات للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

حفاظًا على صحة وسلامة الطلبة والمنسوبين.. واستعرض جهود التنسيق

الْتقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، رؤساء الجامعات لاستعراض التقارير الدورية لبدء العام الدراسي الجامعي، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية"؛ للحفاظ على سلامة الطلبة ومنسوبي الجامعات.

وتناول اللقاء التأكيد على ضرورة حصول أعضاء هيئة التدريس والطلبة والإداريين على جرعتين من لقاح كورونا للدخول إلى المنشآت التعليمية، ومواصلة الجهود لحث منسوبي الجامعات على أخذ اللقاح، والإشادة بجهود مراكز تقديم اللقاحات في الجامعات، ودورها في خدمة المجتمع.

واستعرض وزير التعليم الجهود المبذولة للمواءمة بين الجامعات، والتنسيق فيما بينها لتوحيد الجهود والقرارات التي تحقق مصلحة الطالب والطالبة، كما تناول استثمار جميع أنماط التعلم، والاستفادة من تجربة الجائحة في توظيف المقررات الإلكترونية في الجامعات.

وحضر اللقاء نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د.محمد بن أحمد السديري، مساعد وزير التعليم د.سعد بن سعود آل فهيد، ووكلاء الوزارة في قطاع التعليم الجامعي، وعدد من منسوبي الوزارة.

وزير التعليم حمد آل الشيخ وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم يلتقي رؤساء الجامعات للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية
سبق

الْتقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، رؤساء الجامعات لاستعراض التقارير الدورية لبدء العام الدراسي الجامعي، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية"؛ للحفاظ على سلامة الطلبة ومنسوبي الجامعات.

وتناول اللقاء التأكيد على ضرورة حصول أعضاء هيئة التدريس والطلبة والإداريين على جرعتين من لقاح كورونا للدخول إلى المنشآت التعليمية، ومواصلة الجهود لحث منسوبي الجامعات على أخذ اللقاح، والإشادة بجهود مراكز تقديم اللقاحات في الجامعات، ودورها في خدمة المجتمع.

واستعرض وزير التعليم الجهود المبذولة للمواءمة بين الجامعات، والتنسيق فيما بينها لتوحيد الجهود والقرارات التي تحقق مصلحة الطالب والطالبة، كما تناول استثمار جميع أنماط التعلم، والاستفادة من تجربة الجائحة في توظيف المقررات الإلكترونية في الجامعات.

وحضر اللقاء نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د.محمد بن أحمد السديري، مساعد وزير التعليم د.سعد بن سعود آل فهيد، ووكلاء الوزارة في قطاع التعليم الجامعي، وعدد من منسوبي الوزارة.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
06:14 PM
اخر تعديل
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
08:28 AM

وزير التعليم يلتقي رؤساء الجامعات للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

حفاظًا على صحة وسلامة الطلبة والمنسوبين.. واستعرض جهود التنسيق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,045

الْتقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، رؤساء الجامعات لاستعراض التقارير الدورية لبدء العام الدراسي الجامعي، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية"؛ للحفاظ على سلامة الطلبة ومنسوبي الجامعات.

وتناول اللقاء التأكيد على ضرورة حصول أعضاء هيئة التدريس والطلبة والإداريين على جرعتين من لقاح كورونا للدخول إلى المنشآت التعليمية، ومواصلة الجهود لحث منسوبي الجامعات على أخذ اللقاح، والإشادة بجهود مراكز تقديم اللقاحات في الجامعات، ودورها في خدمة المجتمع.

واستعرض وزير التعليم الجهود المبذولة للمواءمة بين الجامعات، والتنسيق فيما بينها لتوحيد الجهود والقرارات التي تحقق مصلحة الطالب والطالبة، كما تناول استثمار جميع أنماط التعلم، والاستفادة من تجربة الجائحة في توظيف المقررات الإلكترونية في الجامعات.

وحضر اللقاء نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د.محمد بن أحمد السديري، مساعد وزير التعليم د.سعد بن سعود آل فهيد، ووكلاء الوزارة في قطاع التعليم الجامعي، وعدد من منسوبي الوزارة.

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