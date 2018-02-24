النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإطاحة بعصابة تمتهن تزوير الوثائق الرسمية والإقامات بجازان

​كانوا يمارسون نشاطهم بكل سرية داخل شقة

أطاحت دوريات الأمن بمنطقة جازان بعصابة مكونة من أربعة أشخاص من جنسيات شرق آسيوية امتهنت تزوير الإقامات والجوازات وبيعها على عمالة مخالفة بمقابل مادي.

وتأتي عملية القبض على العصابة عقب توفر معلومات لإحدى الدوريات السرية العاملة في الميدان عن وجود عددٍ من الأشخاص من الجنسية الآسيوية يزورون إقامات وجوازات ويبيعونها على عمالة مخالفة، ويمارسون نشاطهم بكل سرية داخل إحدى الشقق بمدينة جازان.

وفور ورود المعلومة، تم تشكيل فريق رصد وتحرٍ متخصص ووضع الموقع تحت المراقبة، وعند تأكد الفريق من صحة المعلومات ونشاطهم المشبوه، تم تفتيش الشقة بكل احترافية، والإطاحة بكل أفراد العصابة، وعددهم أربعة أشخاص، متلبسين، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى عددٍ من الجوالات والجوازات والإقامات المزورة وأوراق خاصة بلعبة القمار، فيما تم إعداد محضر بالواقعة، وتسليم الأشخاص رفق المضبوطات لجهة الاختصاص.

من جهة أخرى، قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، شكره الجزيل لمدير دوريات الأمن بالمنطقة العقيد عبدالله مدخلي، وللفرق التي تولت الرصد والقبض، مؤكدًا أنه لن يفلت أي مخالف أو عابث بأمن الوطن والمواطن والمقيم من العقاب، وأن رجال الأمن له بالمرصاد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الإطاحة بعصابة تمتهن تزوير الوثائق الرسمية والإقامات بجازان
سبق

أطاحت دوريات الأمن بمنطقة جازان بعصابة مكونة من أربعة أشخاص من جنسيات شرق آسيوية امتهنت تزوير الإقامات والجوازات وبيعها على عمالة مخالفة بمقابل مادي.

وتأتي عملية القبض على العصابة عقب توفر معلومات لإحدى الدوريات السرية العاملة في الميدان عن وجود عددٍ من الأشخاص من الجنسية الآسيوية يزورون إقامات وجوازات ويبيعونها على عمالة مخالفة، ويمارسون نشاطهم بكل سرية داخل إحدى الشقق بمدينة جازان.

وفور ورود المعلومة، تم تشكيل فريق رصد وتحرٍ متخصص ووضع الموقع تحت المراقبة، وعند تأكد الفريق من صحة المعلومات ونشاطهم المشبوه، تم تفتيش الشقة بكل احترافية، والإطاحة بكل أفراد العصابة، وعددهم أربعة أشخاص، متلبسين، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى عددٍ من الجوالات والجوازات والإقامات المزورة وأوراق خاصة بلعبة القمار، فيما تم إعداد محضر بالواقعة، وتسليم الأشخاص رفق المضبوطات لجهة الاختصاص.

من جهة أخرى، قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، شكره الجزيل لمدير دوريات الأمن بالمنطقة العقيد عبدالله مدخلي، وللفرق التي تولت الرصد والقبض، مؤكدًا أنه لن يفلت أي مخالف أو عابث بأمن الوطن والمواطن والمقيم من العقاب، وأن رجال الأمن له بالمرصاد.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
11:46 PM

الإطاحة بعصابة تمتهن تزوير الوثائق الرسمية والإقامات بجازان

​كانوا يمارسون نشاطهم بكل سرية داخل شقة

A A A
محمد المواسي - جازان
7
6,132

أطاحت دوريات الأمن بمنطقة جازان بعصابة مكونة من أربعة أشخاص من جنسيات شرق آسيوية امتهنت تزوير الإقامات والجوازات وبيعها على عمالة مخالفة بمقابل مادي.

وتأتي عملية القبض على العصابة عقب توفر معلومات لإحدى الدوريات السرية العاملة في الميدان عن وجود عددٍ من الأشخاص من الجنسية الآسيوية يزورون إقامات وجوازات ويبيعونها على عمالة مخالفة، ويمارسون نشاطهم بكل سرية داخل إحدى الشقق بمدينة جازان.

وفور ورود المعلومة، تم تشكيل فريق رصد وتحرٍ متخصص ووضع الموقع تحت المراقبة، وعند تأكد الفريق من صحة المعلومات ونشاطهم المشبوه، تم تفتيش الشقة بكل احترافية، والإطاحة بكل أفراد العصابة، وعددهم أربعة أشخاص، متلبسين، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى عددٍ من الجوالات والجوازات والإقامات المزورة وأوراق خاصة بلعبة القمار، فيما تم إعداد محضر بالواقعة، وتسليم الأشخاص رفق المضبوطات لجهة الاختصاص.

من جهة أخرى، قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، شكره الجزيل لمدير دوريات الأمن بالمنطقة العقيد عبدالله مدخلي، وللفرق التي تولت الرصد والقبض، مؤكدًا أنه لن يفلت أي مخالف أو عابث بأمن الوطن والمواطن والمقيم من العقاب، وأن رجال الأمن له بالمرصاد.

شارك برأيك
52
290

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,304
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,384
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,971
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,498

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة