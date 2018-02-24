الإطاحة بعصابة تمتهن تزوير الوثائق الرسمية والإقامات بجازان

​كانوا يمارسون نشاطهم بكل سرية داخل شقة

أطاحت دوريات الأمن بمنطقة جازان بعصابة مكونة من أربعة أشخاص من جنسيات شرق آسيوية امتهنت تزوير الإقامات والجوازات وبيعها على عمالة مخالفة بمقابل مادي.



وتأتي عملية القبض على العصابة عقب توفر معلومات لإحدى الدوريات السرية العاملة في الميدان عن وجود عددٍ من الأشخاص من الجنسية الآسيوية يزورون إقامات وجوازات ويبيعونها على عمالة مخالفة، ويمارسون نشاطهم بكل سرية داخل إحدى الشقق بمدينة جازان.



وفور ورود المعلومة، تم تشكيل فريق رصد وتحرٍ متخصص ووضع الموقع تحت المراقبة، وعند تأكد الفريق من صحة المعلومات ونشاطهم المشبوه، تم تفتيش الشقة بكل احترافية، والإطاحة بكل أفراد العصابة، وعددهم أربعة أشخاص، متلبسين، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى عددٍ من الجوالات والجوازات والإقامات المزورة وأوراق خاصة بلعبة القمار، فيما تم إعداد محضر بالواقعة، وتسليم الأشخاص رفق المضبوطات لجهة الاختصاص.



من جهة أخرى، قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، شكره الجزيل لمدير دوريات الأمن بالمنطقة العقيد عبدالله مدخلي، وللفرق التي تولت الرصد والقبض، مؤكدًا أنه لن يفلت أي مخالف أو عابث بأمن الوطن والمواطن والمقيم من العقاب، وأن رجال الأمن له بالمرصاد.