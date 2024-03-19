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"التجارة": 10 آلاف جولة على منافذ البيع في جميع المناطق

للتحقق من وفرة السلع.. ودعوة للإبلاغ عن المخالفين

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة خلال الأيام الماضية أكثر من 10 آلاف جولة تفتيشية على جميع منافذ البيع في مناطق المملكة كافة، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 18 مارس 2020 على مدار الساعة.

واستهدفت جولات "التجارة" مستودعات موردي وتجار ومنافذ بيع الجملة والتجزئة للسلع التموينية والأساسية "الهايبر ماركت"، ومراكز بيع المنتجات الطبية للتحقق من توافر الكميات التي تلبي حاجة المستهلكين، وضمان توافر كميات كافية في الأسواق ومنع نشوء سوق سوداء وعدم المغالاة في الأسعار.

وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع والمنتجات والمخزون، واستقرار في الأسعار، وسير حركة الامدادات للسلع والمنتجات كالمعتاد.

وتأتي هذه الجولات في إطار جهود الفرق الرقابية لـ"التجارة" بالقيام بمهامها واختصاصاتها في الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع بجميع مناطق المملكة لمراقبة الحالة التموينية وضبط حالات الغش والتلاعب والتضليل وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً للأنظمة التجارية.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة جولات تفتيشية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة": 10 آلاف جولة على منافذ البيع في جميع المناطق
سبق

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة خلال الأيام الماضية أكثر من 10 آلاف جولة تفتيشية على جميع منافذ البيع في مناطق المملكة كافة، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 18 مارس 2020 على مدار الساعة.

واستهدفت جولات "التجارة" مستودعات موردي وتجار ومنافذ بيع الجملة والتجزئة للسلع التموينية والأساسية "الهايبر ماركت"، ومراكز بيع المنتجات الطبية للتحقق من توافر الكميات التي تلبي حاجة المستهلكين، وضمان توافر كميات كافية في الأسواق ومنع نشوء سوق سوداء وعدم المغالاة في الأسعار.

وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع والمنتجات والمخزون، واستقرار في الأسعار، وسير حركة الامدادات للسلع والمنتجات كالمعتاد.

وتأتي هذه الجولات في إطار جهود الفرق الرقابية لـ"التجارة" بالقيام بمهامها واختصاصاتها في الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع بجميع مناطق المملكة لمراقبة الحالة التموينية وضبط حالات الغش والتلاعب والتضليل وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً للأنظمة التجارية.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
02:18 PM

"التجارة": 10 آلاف جولة على منافذ البيع في جميع المناطق

للتحقق من وفرة السلع.. ودعوة للإبلاغ عن المخالفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة خلال الأيام الماضية أكثر من 10 آلاف جولة تفتيشية على جميع منافذ البيع في مناطق المملكة كافة، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 18 مارس 2020 على مدار الساعة.

واستهدفت جولات "التجارة" مستودعات موردي وتجار ومنافذ بيع الجملة والتجزئة للسلع التموينية والأساسية "الهايبر ماركت"، ومراكز بيع المنتجات الطبية للتحقق من توافر الكميات التي تلبي حاجة المستهلكين، وضمان توافر كميات كافية في الأسواق ومنع نشوء سوق سوداء وعدم المغالاة في الأسعار.

وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع والمنتجات والمخزون، واستقرار في الأسعار، وسير حركة الامدادات للسلع والمنتجات كالمعتاد.

وتأتي هذه الجولات في إطار جهود الفرق الرقابية لـ"التجارة" بالقيام بمهامها واختصاصاتها في الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع بجميع مناطق المملكة لمراقبة الحالة التموينية وضبط حالات الغش والتلاعب والتضليل وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً للأنظمة التجارية.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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