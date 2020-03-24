كورونا وألمانيا في 24 ساعة.. 4764 إصابة و114 وفاة
معهد روبرت كوخ: إجمالي الإصابات بات 27436 حالة
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 4764 حالةً خلال يوم؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 27436 حالةً.
وقال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم: إن 114 شخصًا تُوفوا بالفيروس بزيادة 28 شخصًا عن العدد الذي نُشر أمس وهو 86 شخصًا.
فيروس كورونا الجديد
ألمانيا
كورونا وألمانيا في 24 ساعة.. 4764 إصابة و114 وفاة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-24
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 4764 حالةً خلال يوم؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 27436 حالةً.
وقال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم: إن 114 شخصًا تُوفوا بالفيروس بزيادة 28 شخصًا عن العدد الذي نُشر أمس وهو 86 شخصًا.
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
09:47 AM
كورونا وألمانيا في 24 ساعة.. 4764 إصابة و114 وفاة
معهد روبرت كوخ: إجمالي الإصابات بات 27436 حالة
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 4764 حالةً خلال يوم؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 27436 حالةً.
وقال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم: إن 114 شخصًا تُوفوا بالفيروس بزيادة 28 شخصًا عن العدد الذي نُشر أمس وهو 86 شخصًا.