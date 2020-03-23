شاهد.. هكذا بدت شوارع "بلقرن" بعد تطبيق قرار منع التجوُّل

انتشار مكثف للجهات الأمنية وخلو الشوارع من المارة

باشرت الفِرق الميدانية التابعة لشرطة ومرور محافظة بلقرن، وجهات أمنية أخرى، تطبيق قرار منع التجوُّل، بإشراف ميداني من مدير شرطة بلقرن، ومدير شعبة مرور بلقرن.

ورصدت عدسة "سبق" جهود الفِرق الأمنية التي طبَّقت أمر منع التجوُّل؛ إذ بدت الشوارع خالية تمامًا في سبت العلايا والمناطق المجاورة لها من المارة بعد دقائق من تطبيق القرار.

وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت أن من يخالف أمر منع التجول يعاقَب بغرامة 10 آلاف ريال، وتُضاعَف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يعاقَب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا. مشيرة إلى أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، وفقًا لما تحدده الجهة المختصة.



