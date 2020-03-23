النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. هكذا بدت شوارع "بلقرن" بعد تطبيق قرار منع التجوُّل

انتشار مكثف للجهات الأمنية وخلو الشوارع من المارة

باشرت الفِرق الميدانية التابعة لشرطة ومرور محافظة بلقرن، وجهات أمنية أخرى، تطبيق قرار منع التجوُّل، بإشراف ميداني من مدير شرطة بلقرن، ومدير شعبة مرور بلقرن.

ورصدت عدسة "سبق" جهود الفِرق الأمنية التي طبَّقت أمر منع التجوُّل؛ إذ بدت الشوارع خالية تمامًا في سبت العلايا والمناطق المجاورة لها من المارة بعد دقائق من تطبيق القرار.

وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت أن من يخالف أمر منع التجول يعاقَب بغرامة 10 آلاف ريال، وتُضاعَف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يعاقَب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا. مشيرة إلى أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، وفقًا لما تحدده الجهة المختصة.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. هكذا بدت شوارع "بلقرن" بعد تطبيق قرار منع التجوُّل
سبق

باشرت الفِرق الميدانية التابعة لشرطة ومرور محافظة بلقرن، وجهات أمنية أخرى، تطبيق قرار منع التجوُّل، بإشراف ميداني من مدير شرطة بلقرن، ومدير شعبة مرور بلقرن.

ورصدت عدسة "سبق" جهود الفِرق الأمنية التي طبَّقت أمر منع التجوُّل؛ إذ بدت الشوارع خالية تمامًا في سبت العلايا والمناطق المجاورة لها من المارة بعد دقائق من تطبيق القرار.

وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت أن من يخالف أمر منع التجول يعاقَب بغرامة 10 آلاف ريال، وتُضاعَف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يعاقَب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا. مشيرة إلى أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، وفقًا لما تحدده الجهة المختصة.


23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
08:51 PM

شاهد.. هكذا بدت شوارع "بلقرن" بعد تطبيق قرار منع التجوُّل

انتشار مكثف للجهات الأمنية وخلو الشوارع من المارة

A A A
سويد الحارثي - بلقرن
0
715

باشرت الفِرق الميدانية التابعة لشرطة ومرور محافظة بلقرن، وجهات أمنية أخرى، تطبيق قرار منع التجوُّل، بإشراف ميداني من مدير شرطة بلقرن، ومدير شعبة مرور بلقرن.

ورصدت عدسة "سبق" جهود الفِرق الأمنية التي طبَّقت أمر منع التجوُّل؛ إذ بدت الشوارع خالية تمامًا في سبت العلايا والمناطق المجاورة لها من المارة بعد دقائق من تطبيق القرار.

وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت أن من يخالف أمر منع التجول يعاقَب بغرامة 10 آلاف ريال، وتُضاعَف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يعاقَب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا. مشيرة إلى أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، وفقًا لما تحدده الجهة المختصة.


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,549
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,170
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,008
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,560

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة