مطار كابول يستقبل أول رحلة تجارية منذ سيطرة "طالبان"

تابعة لباكستان وأقلعت بعد ساعة ونصف من هبوطها

استقبل مطار كابول، اليوم (الاثنين) طائرة مدنية باكستانية، في أول رحلة تجارية أجنبية منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية منتصف الشهر الماضي، مما يعيد الأمل للأفغان الذين يحاولون مغادرة البلاد.

وأوضح مسؤولون في المطار أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الباكستانية حطت في حوالي الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي (06:00 ت غ) حاملة على متنها نحو عشرة مسافرين، ثم أقلعت بعد ساعة ونصف تقريباً وعلى متنها حوالي 70 مسافرًا معظمهم أفغان، ومن بين هؤلاء عدد من موظفي مؤسسات أجنبية مثل البنك الدولي، وفقاً لـ"فرانس 24".

واعتبر رئيس العمليات في الخطوط الجوية الباكستانية جواد ظفار، أن "هذه لحظة عظيمة منذ تغيير النظام الحاكم في كابول".