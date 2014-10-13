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في أمريكا نشرت الحالة.. زراعة صمام ميترالي لطفلة دون جراحة بالرياض

إنجاز طبي لمركز الأمير سلطان للقلب.. مغادرة بعد 48 ساعة بلا مضاعفات

حقّق مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، إنجازًا طِبيًّا يتمثل في إجراء عملية زراعة صمام ميترالي، لطفلة تبلغ من العمر 11 سنة عن طريق القسطرة دون الحاجة لتدخل جـراحي.

وكانت الطفلة تعاني من ضيق شديد في الصمام الذي تم تغييره عن طريق عملية جراحية سابقة؛ مما أدى إلى ارتفاع شديد في الضغط الرئوي وضيق في التنفس وعدم القدرة على المشي.

وتمت العملية بنجاح ولله الحمد، ولم تُصَب المريضة بمضاعفات، ولم تتطلب حالتها إجراء نقل دم، وقد تم فصلها فورًا عن جهاز التنفس الاصطناعي، وغادرت المريضة المركز بعد 48 ساعة من إجراء العملية، واستمرت في المراجعة الدورية في العيادات.

يُذكر أن عملية زراعة الصمام الميترالي عن طريق القسطرة عملية عالية الخطورة؛ حيث يتعذر خضوع كثير من المرضى لهذه العملية بسبب ما ينتج من مضاعفات مرضية، وتتم عادة للمرضى كبار السن؛ ولكن لصعوبة حالة الطفلة تم إجراؤها لها، وتم نشر الحالة في المجلة الأمريكية للقسطرة التداخلية العلاجية لأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويُعد إجراء استبدال الصمام الميترالي لدى الأطفال مشكلةً متزايدة؛ حيث تخضع المزيد من الحالات المرضية المعقدة لعمليات جراحية في سن مبكر؛ مما يجعل الصمام الميترالي أكثر ضعفًا وتعرضًا للاستبدال مبكرًا.

مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة جراحة صمام ميترالي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في أمريكا نشرت الحالة.. زراعة صمام ميترالي لطفلة دون جراحة بالرياض
سبق

حقّق مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، إنجازًا طِبيًّا يتمثل في إجراء عملية زراعة صمام ميترالي، لطفلة تبلغ من العمر 11 سنة عن طريق القسطرة دون الحاجة لتدخل جـراحي.

وكانت الطفلة تعاني من ضيق شديد في الصمام الذي تم تغييره عن طريق عملية جراحية سابقة؛ مما أدى إلى ارتفاع شديد في الضغط الرئوي وضيق في التنفس وعدم القدرة على المشي.

وتمت العملية بنجاح ولله الحمد، ولم تُصَب المريضة بمضاعفات، ولم تتطلب حالتها إجراء نقل دم، وقد تم فصلها فورًا عن جهاز التنفس الاصطناعي، وغادرت المريضة المركز بعد 48 ساعة من إجراء العملية، واستمرت في المراجعة الدورية في العيادات.

يُذكر أن عملية زراعة الصمام الميترالي عن طريق القسطرة عملية عالية الخطورة؛ حيث يتعذر خضوع كثير من المرضى لهذه العملية بسبب ما ينتج من مضاعفات مرضية، وتتم عادة للمرضى كبار السن؛ ولكن لصعوبة حالة الطفلة تم إجراؤها لها، وتم نشر الحالة في المجلة الأمريكية للقسطرة التداخلية العلاجية لأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويُعد إجراء استبدال الصمام الميترالي لدى الأطفال مشكلةً متزايدة؛ حيث تخضع المزيد من الحالات المرضية المعقدة لعمليات جراحية في سن مبكر؛ مما يجعل الصمام الميترالي أكثر ضعفًا وتعرضًا للاستبدال مبكرًا.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
11:43 AM

في أمريكا نشرت الحالة.. زراعة صمام ميترالي لطفلة دون جراحة بالرياض

إنجاز طبي لمركز الأمير سلطان للقلب.. مغادرة بعد 48 ساعة بلا مضاعفات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقّق مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، إنجازًا طِبيًّا يتمثل في إجراء عملية زراعة صمام ميترالي، لطفلة تبلغ من العمر 11 سنة عن طريق القسطرة دون الحاجة لتدخل جـراحي.

وكانت الطفلة تعاني من ضيق شديد في الصمام الذي تم تغييره عن طريق عملية جراحية سابقة؛ مما أدى إلى ارتفاع شديد في الضغط الرئوي وضيق في التنفس وعدم القدرة على المشي.

وتمت العملية بنجاح ولله الحمد، ولم تُصَب المريضة بمضاعفات، ولم تتطلب حالتها إجراء نقل دم، وقد تم فصلها فورًا عن جهاز التنفس الاصطناعي، وغادرت المريضة المركز بعد 48 ساعة من إجراء العملية، واستمرت في المراجعة الدورية في العيادات.

يُذكر أن عملية زراعة الصمام الميترالي عن طريق القسطرة عملية عالية الخطورة؛ حيث يتعذر خضوع كثير من المرضى لهذه العملية بسبب ما ينتج من مضاعفات مرضية، وتتم عادة للمرضى كبار السن؛ ولكن لصعوبة حالة الطفلة تم إجراؤها لها، وتم نشر الحالة في المجلة الأمريكية للقسطرة التداخلية العلاجية لأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويُعد إجراء استبدال الصمام الميترالي لدى الأطفال مشكلةً متزايدة؛ حيث تخضع المزيد من الحالات المرضية المعقدة لعمليات جراحية في سن مبكر؛ مما يجعل الصمام الميترالي أكثر ضعفًا وتعرضًا للاستبدال مبكرًا.

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