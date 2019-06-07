الفالح: بإمكاننا إنتاج 12 مليون برميل نفط يوميًّا .. ولكن!

قال: 60 دولارًا للبرميل لا يمنح ثقة كافية لقطاع الاستثمار

قال وزير الطاقة خالد الفالح: بإمكان السعودية إنتاج 12 مليون برميل نفط يوميًّا لكن ذلك سيدمر السوق.

وأضاف خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: إن أسعار النفط عند 60 دولارًا للبرميل لا تمنح ثقة كافية لقطاع الاستثمار.

وقال وزير الطاقة خالد الفالح: مرتاحون في المملكة لكميات النفط الذي ننتجه.

من جهته أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا والسعودية تتفهمان بشكل متشابه الوضع في السوق واتفقتا على تنسيق الإجراءات وعرضها على المشاركين الآخرين في صفقة أوبك.

ووفق ما نقلته سبوتنك قال نوفاك: "التقينا أمس مع وزير الطاقة السعودي، ونسقنا المواقف، وكان لدينا اجتماع جيد للغاية، ونحن نتفهم على قدم المساواة وضع السوق. واتفقنا على أننا سنتخذ إجراءات منسقة مشتركة وسنعرضها على البلدان الأخرى والأطراف الأخرى في الاتفاق".

وأكد نوفاك أن دولًا كثيرة مصدرة للنفط أكدت استعدادها لعقد اجتماع مع أوبك في فيينا في الفترة من الثاني وحتى الرابع من يوليو/تموز، بدلًا من الموعد المقرر للاجتماع في وقت لاحق من الشهر الجاري.