عم الزميل "آل فطيح" في ذمه الله

يتلقى الزميل بندر آل فطيح، التعازي في وفاة عمه "حاصل بن علي آل بلال"، الذي توفي أمس بمستشفى الحرس الوطني بالرياض، بعد معاناة مع المرض.

تتقدم "سبق" بالتعازي لعائلة "آل بلال" في فقيدها، وتسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.