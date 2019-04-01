"من قال الشغل عيب" .. سعوديات مقدمات طعام يتحدين المثبطين ويناشدن

قصص نجاح من الباحة و100 ألف وجبة .. كلمة السر "أمي" و"العمل" لا تجيب

في الوقت الذي راهن فيه كثير من المثبطين على عدم نجاح الفتاة السعودية في القيام بعمل الوافدة، خيّب بنات الوطن أماني المشككين وتفوقن على الأجنبيات في الأعمال التي تسلمنها ووجدت ترحاباً كبيراً من مستفيدات خدماتهن المقدمة.

ففي مستشفى الملك فهد بالباحة، كانت جولة "سبق"، التي رصدت مقدمات الطعام المؤهلات يدفعن عربات الطعام ترافقهن أخصائيات تغذية جامعيات؛ فتيات سعوديات يقدّمن الطعام لنزيلات المستشفى في الموعد بكل دقة وبحسب حالة كل مستفيدة يكون نوع الوجبة في عمل مؤسساتي رفيع لاقى رضا واستحسان نزيلات المستشفى ومرافقاتهن من حيث جودة المقدّم ورُقيّ التعامل.

المرافقة (ف . ع) تقول: "منذ قرابة أسبوع وأنا أرافق والدتي وقد فوجئت بتقديم الطعام من فتيات سعوديات؛ حيث كان المعتاد أن نرى آسيويات، ولكن هذه المرة كانت مختلفة فتعامل مقدمات الطعام كان راقياً أشبه ما يكون بالعمل الفندقي الجاذب للعميل، إضافة إلى دقة المواعيد وجودة المنتج على اختلاف الحالات الصحية".

وأضافت المريضة (س . م): "لم أتوقع نجاح وإتقان الفتاة السعودية للعمل الا بعد فترة طويلة على أقل تقدير، وكنت أتخوف من خلط وجبات المرضى بما لا يتوافق مع الحالات أو التعامل غير الجيد، ولكن ما أشاهده في مستشفى الملك فهد من مقدمات وأخصائيات الطعام عكس كل توقعاتي، فالعمل دؤوب ومتقن والتعامل في غاية الأدب حتى إن مقدمات الطعام ينادين المريضات ومرافقاتهن (أمي، خالتي، أختي) بحسب المرحلة العمرية للمخاطَبة.

فيما علمت "سبق"، أن مستشفى الملك فهد يضم منذ أشهر عدة 7 أخصائيات تغذية جامعيات ومتخصصات تغذية ومصنفات من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سعوديات و5 مقدمات طعام مؤهلات يتناوبن على فترتين بواقع 8 ساعات لكل فترة.

وقال عددٌ من المقدمات والإخصائيات لـ "سبق": "يبدأ عمل المجموعة الأولى السادسة صباحاً حتى الثانية ظهراً، والمجموعة الثانية منذ الثانية عشرة ظهراً حتى الثامنة مساءً ويكون هناك طاقم كامل لتجهيز الوجبات، وعمل المقدمات تغليف الخبز والفاكهة والحلا المختار في ذلك اليوم، إضافةً إلى كتابة المرضى وعمل جرد يومي لهم من أسمائهم والغذاء المخصص لكل مريض، ولكل مقدمة طعام عربة صغيرة لتقديم أكل المرضى على حسب صنف طعامه ومرافقيهم".

وتابعن: "بينما عمل الأخصائيات هو حسابات المرضى عددهم عدد الخبز عدد الأكل إضافة إلى أنهم يقومون بخلط وتوزيع أكل المرضى الذين يتغذون عبر الأنابيب في غرف خاصة -شفاهم الله- وتوزيع أصناف الأكل لكل مريض".

وأردفن: "العمل في البداية كان مرهقاً جداً ولكن مع الوقت أصبح مريحاً وأصبحنا نستمتع بعملنا خصوصاً أننا وجدنا ترحيباً وأريحية كبيرين حتى إننا نسمع المريضات يدعون لنا بدعوات جميلة بعد أن تفوقنا على الأجنبيات في العمل، وزدنا عليهم أن النزيلات يستطعن التواصل معنا وإفهامنا احتياجهن بكل أريحية ونحن ننفّذها بحسب الإمكانية بكل سرور".

وقالت مقدمات الطعام والأخصائيات بمستشفى الملك فهد: "الشيء المرهق أن إجازتنا الأسبوعية يوم واحد وهي غير كافية، خصوصاً أن عدداً منا مغتربات ويذهب هذا اليوم في السفر لمنطقة عائلتها ذهاباً وإياباً، كما أن إجازاتنا السنوية 21 يوماً فقط ونناشد المسؤولين في وزارة العمل بمساواتنا مع قطاعات الدولة بإجازة أسبوعية يومين و30 يوماً في السنة".

وأوضح المتحدث الرسمي لـ "صحة الباحة" ماجد الشطي؛ أن "إدارة التغذية بصحة الباحة هي المعنية بمتابعة المعايير والمؤشرات الخاصة بنظام الجودة وتطبيق معايير الهاسب ومعايير jci بالمستشفيات والوجبات الاختيارية للمرضى تحت إشراف أخصائيي تغذية، مضيفاً: "ونسعى في صحة الباحة لتوفير خدمة مميزة للمرضى المنوّمين والمرافقين من خلال وضع خيارات متعددة ضمن ما يحدّده الطبيب المختص أو أخصائيو التغذية".

من جانبها، قالت رئيسة قسم التغذية العامة بمستشفى الملك فهد بالباحة، الأخصائية زينب عبدالله الحسن: "يتم توزيع الوجبات من قِبل مقدمي الطعام الذي من بينهم موظفات سعوديات ذات طموح عالٍ ومؤهلات للعمل في هذا المجال تم اختيارهن بعناية فائقة، وتم تفعيل برنامج تحسين الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى، وعليه يقوم قسم التغذية بإجراء استطلاعات دورية لقياس نسبة رضا المرضى عن الخدمات الغذائية المقدمة لهم؛ حيث بلغت نسبة الرضا لدى المرضى خلال شهر فبراير الماضي 93 %".

وأضافت: "يقدم قسم التغذية بمستشفى الملك فهد في الباحة ما يقارب 100 ألف وجبة غذائية لمستحقيها خلال الشهر بما يتوافق مع حالتهم الصحية، مع محاولة التوفيق بين عادات المريض ورغباته واحتياجاته الغذائية التي يحددها الطبيب المعالج، وتشمل هذه الوجبات فئات المنوّمين والمرافقين والفريق الطبي حيث يتم تجهيز ومراقبة جميع الوجبات الغذائية التي تقدم لمستحقيها عن طريق أخصائيين مؤهلين ذوي خبرة عالية يعملون ضمن أنظمة وسياسات الجودة ووفق الاشتراطات الصحية والأنظمة الدولية - الهاسب-".

وواصلت رئيسة قسم التغذية العامة: "الجدير ذكره أنه تم اعتماد مستشفى الملك فهد في الباحة كمرحلة أولى موزعاً لمنتجات مرضى حساسية القمح مجاناً وذلك عن طريق مراجعة قسم التغذية بالمستشفى".

وقال مدرب ومستشار التنمية البشرية محمد باروم؛ لـ "سبق": "هذه البداية وموعدنا القمة بمشيئة الله، هؤلاء هم شابات وشباب الوطن الذين قال فيهم أمير الشباب سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: "همة السعوديين مثل جبال طويق لن تنكسر"، نجد اليوم مجموعة من شابات الوطن اللاتي يملؤهن الطموح ويتخطين التوقعات بوجودهن في مستشفى الملك فهد كمقدمات للطعام للمرضى.

"من قال الشغل عيب" شعارهن في أداء مهمة فيها عديد من التحديات ولكن بالإصرار يحقّقن المستحيل، وتحقيقاً لمبدأ الموازنة بين الرغبة الشخصية في عمل ما واحتياج السوق، كان لزاماً علينا كشباب وشابات بأن نسعى فعلياً لسد احتياجات السوق عن طريق التركيز على أبرز المجالات، ومنها المجال الصحي، المتمثل في المستشفيات والوظائف الصحية الأخرى.

واستطرد: "نسعى جميعاً كمواطنين إلى وضع بصمتنا في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي أصبحت حديث الشرق والغرب، منهم مَن شكّك في قدرة الشعب السعودي على تحقيق أهدافه التي تتمركز حول إمكانية العنصر البشري على القيام بذلك، وحيث إن نسبة الشباب من تعداد المواطنين تتجاوز 50 % بين رجال وسيدات، فإن ذلك يعني أن لهم الدور الأكبر في تحقيق أهداف هذه الرؤية، و كما قال عديد من خبراء الموارد البشرية إن العنصر البشري هو المورد الوحيد الحقيقي للمنظمات والدول، ها نحن اليوم نرى عديداً من النماذج السعودية من شباب وشابات يحققون الإنجاز تلو الإنجاز في مجالات متعددة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي مما يدعونا إلى الفخر والتباهي أمام الآخرين بأننا قادرون على تقديم المزيد ومواجهة أي تحديات تقف أمامنا للوصول الى ما نصبو اليه، ودائماً نقول إن الخروج من منطقة الراحة أو ما يُعرف بـ "Comfort Zone" هو أولى الخطوات للوصول إلى القمة".

وتابع "باروم": "يقول الكاتب العالمي الشهير روبن شارما: ليس المهم من أين تبدأ، لكن المهم أن تبدأ فعلياً- نعم ابدأ في رسم مسارك الوظيفي من أيّ المجالات المتاحة أمامك وحتماً بالمثابرة والإصرار وبعد توفيق الله ستصل إلى تحقيق أعلى مما تتوقع".

كما عرضت "سبق"، المناشدات بإقرار يومَي إجازة على خالد أبا الخيل؛ متحدث وزارة العمل الذي أكّد أنه بانتظار الإفادة من الإدارة المختصّة ووعد بالإيضاح منذ 10 أيام، ولكن لم يصل حتى الآن، فهل تحقّق وزارة العمل مناشدات فتيات الوطن؟