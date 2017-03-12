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أتربة زاحفة على بطونها وحواشيها.. "الزعاق" يحذر سالكي هذه الطرق

فيما توقّعت "الأرصاد" نشاط رياح سطحية وغباراً ورؤية متدنية وهطولات

نبّه عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، سالكي طرق جدة ومكة من أتربة زاحفة على الطرق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "على سالكي الطرق الرابطة بين #جدة #مكة #ثول #خليص #غران #رابغ التنبه إلى وجود ريح مثيرة للأتربة الزاحفة على بطن الطريق وحواشيه طوال نهار اليوم".

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الداخلية من مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم)، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك وأجزاء من مناطق: (المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية).

حالة الطقس الأرصاد رياح مثيرة للأتربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أتربة زاحفة على بطونها وحواشيها.. "الزعاق" يحذر سالكي هذه الطرق
سبق

نبّه عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، سالكي طرق جدة ومكة من أتربة زاحفة على الطرق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "على سالكي الطرق الرابطة بين #جدة #مكة #ثول #خليص #غران #رابغ التنبه إلى وجود ريح مثيرة للأتربة الزاحفة على بطن الطريق وحواشيه طوال نهار اليوم".

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الداخلية من مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم)، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك وأجزاء من مناطق: (المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية).

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
12:16 PM

أتربة زاحفة على بطونها وحواشيها.. "الزعاق" يحذر سالكي هذه الطرق

فيما توقّعت "الأرصاد" نشاط رياح سطحية وغباراً ورؤية متدنية وهطولات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,402

نبّه عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، سالكي طرق جدة ومكة من أتربة زاحفة على الطرق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "على سالكي الطرق الرابطة بين #جدة #مكة #ثول #خليص #غران #رابغ التنبه إلى وجود ريح مثيرة للأتربة الزاحفة على بطن الطريق وحواشيه طوال نهار اليوم".

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الداخلية من مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم)، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك وأجزاء من مناطق: (المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية).

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