أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2054 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 28127 إصابة. وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 7 أردنيين قادمين من الخارج، و2047 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 142 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6366 حالة، كما سُجلت 16 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 225 حالة.

الأردن: 18 وفاة و 2054 إصابة جديدة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-13 أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2054 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 28127 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 7 أردنيين قادمين من الخارج، و2047 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 142 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6366 حالة، كما سُجلت 16 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 225 حالة.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442 06:42 PM

الأردن: 18 وفاة و 2054 إصابة جديدة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 28127 والوفيات 225





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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2054 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 28127 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 7 أردنيين قادمين من الخارج، و2047 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 142 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6366 حالة، كما سُجلت 16 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 225 حالة.