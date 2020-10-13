النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأردن: 18 وفاة و 2054 إصابة جديدة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 28127 والوفيات 225

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2054 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 28127 إصابة.
وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 7 أردنيين قادمين من الخارج، و2047 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 142 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6366 حالة، كما سُجلت 16 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 225 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الأردن: 18 وفاة و 2054 إصابة جديدة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2054 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 28127 إصابة.
وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 7 أردنيين قادمين من الخارج، و2047 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 142 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6366 حالة، كما سُجلت 16 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 225 حالة.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
06:42 PM

الأردن: 18 وفاة و 2054 إصابة جديدة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 28127 والوفيات 225

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
247

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2054 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 28127 إصابة.
وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 7 أردنيين قادمين من الخارج، و2047 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 142 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6366 حالة، كما سُجلت 16 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 225 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,880
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,447
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,843
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,345

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة