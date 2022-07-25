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أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسته الأسبوعية

استقبل مديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية

التقى أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي أمس بالقصر الحكومي بتبوك, أهالي المنطقة, ومشايخ القبائل, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية.

وتناول أمير منطقة تبوك الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات, سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

وتناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير المنطقة، وقد حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

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أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسته الأسبوعية
سبق

التقى أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي أمس بالقصر الحكومي بتبوك, أهالي المنطقة, ومشايخ القبائل, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية.

وتناول أمير منطقة تبوك الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات, سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

وتناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير المنطقة، وقد حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
03:05 PM

أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسته الأسبوعية

استقبل مديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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التقى أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي أمس بالقصر الحكومي بتبوك, أهالي المنطقة, ومشايخ القبائل, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية.

وتناول أمير منطقة تبوك الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات, سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

وتناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير المنطقة، وقد حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

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