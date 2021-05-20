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"أسمنت حائل" تؤكد التزامها بتقليل التأثيرات البيئية والصحية

كجزء جوهري وتكاملي من استراتيجية عمل الشركة والطرق التشغيلية

أكدت شركة أسمنت حائل أنها ملتزمة بتقليل تأثيرات البيئة والصحة والسلامة بشكلٍ منتظم، والتحسين المستمر للأداء كجزء جوهري وتكاملي من استراتيجية عمل الشركة والطرق التشغيلية.

وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي إيماناً منها بأن الأعمال التجارية مسؤولة عن تحقيق ممارسات جيدة للبيئة والصحة والسلامة والأمن والجودة، وتنفيذ جميع أعمالها بطريقة مستدامة.

وأضافت: أنها ملتزمة أيضًا بالمبادئ الإرشادية للجودة والبيئة والصحة والسلامة والأمن، وأن من أولوياتها تشجيع أصحاب المصالح بما في ذلك العملاء، الموردون، الموظفون، شركاء العمل، على أن يحذو حذوها إلى جانب الناحية التجارية السليمة، والاهتمام بالأجيال القادمة".

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"أسمنت حائل" تؤكد التزامها بتقليل التأثيرات البيئية والصحية
سبق

أكدت شركة أسمنت حائل أنها ملتزمة بتقليل تأثيرات البيئة والصحة والسلامة بشكلٍ منتظم، والتحسين المستمر للأداء كجزء جوهري وتكاملي من استراتيجية عمل الشركة والطرق التشغيلية.

وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي إيماناً منها بأن الأعمال التجارية مسؤولة عن تحقيق ممارسات جيدة للبيئة والصحة والسلامة والأمن والجودة، وتنفيذ جميع أعمالها بطريقة مستدامة.

وأضافت: أنها ملتزمة أيضًا بالمبادئ الإرشادية للجودة والبيئة والصحة والسلامة والأمن، وأن من أولوياتها تشجيع أصحاب المصالح بما في ذلك العملاء، الموردون، الموظفون، شركاء العمل، على أن يحذو حذوها إلى جانب الناحية التجارية السليمة، والاهتمام بالأجيال القادمة".

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
05:00 PM

"أسمنت حائل" تؤكد التزامها بتقليل التأثيرات البيئية والصحية

كجزء جوهري وتكاملي من استراتيجية عمل الشركة والطرق التشغيلية

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منصور الشلاقي - حائل
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أكدت شركة أسمنت حائل أنها ملتزمة بتقليل تأثيرات البيئة والصحة والسلامة بشكلٍ منتظم، والتحسين المستمر للأداء كجزء جوهري وتكاملي من استراتيجية عمل الشركة والطرق التشغيلية.

وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي إيماناً منها بأن الأعمال التجارية مسؤولة عن تحقيق ممارسات جيدة للبيئة والصحة والسلامة والأمن والجودة، وتنفيذ جميع أعمالها بطريقة مستدامة.

وأضافت: أنها ملتزمة أيضًا بالمبادئ الإرشادية للجودة والبيئة والصحة والسلامة والأمن، وأن من أولوياتها تشجيع أصحاب المصالح بما في ذلك العملاء، الموردون، الموظفون، شركاء العمل، على أن يحذو حذوها إلى جانب الناحية التجارية السليمة، والاهتمام بالأجيال القادمة".

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