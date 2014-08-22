"الأرصاد" منبهًا من أمطار رعدية على جازان: تؤدي إلى تدني الرؤية

المركز أكد أنها مصحوبة برياح سطحية نشطة وتستمر حتى الساعة 8 مساء

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.