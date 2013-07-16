النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الخميس.. هيئة الرياضة تُطلق "استراتيجية دعم الأندية الرياضية"

تطلق الهيئة العامة للرياضة، يوم الخميس، "استراتيجية دعم الأندية الرياضية"، وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة.


وقالت الهيئة عبر تغريدة: "بحضور رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الهيئة العامة للرياضة تعلن عن إطلاق "استراتيجية دعم الأندية الرياضية" عبر مؤتمر يقام يوم الخميس المقبل".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الخميس.. هيئة الرياضة تُطلق "استراتيجية دعم الأندية الرياضية"
سبق

تطلق الهيئة العامة للرياضة، يوم الخميس، "استراتيجية دعم الأندية الرياضية"، وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة.


وقالت الهيئة عبر تغريدة: "بحضور رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الهيئة العامة للرياضة تعلن عن إطلاق "استراتيجية دعم الأندية الرياضية" عبر مؤتمر يقام يوم الخميس المقبل".

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
08:35 PM

الخميس.. هيئة الرياضة تُطلق "استراتيجية دعم الأندية الرياضية"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,174

تطلق الهيئة العامة للرياضة، يوم الخميس، "استراتيجية دعم الأندية الرياضية"، وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة.


وقالت الهيئة عبر تغريدة: "بحضور رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الهيئة العامة للرياضة تعلن عن إطلاق "استراتيجية دعم الأندية الرياضية" عبر مؤتمر يقام يوم الخميس المقبل".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,079
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,929
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,029
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,868

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة