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"الصحة": تسجيل 1028 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 824 خلال الـ24 ساعة الماضية

باكستان تسجل 5499 إصابة جديدة و147 وفاة بكورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 5499 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و147 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 772381 إصابات، منها 83162 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16600 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 672619 حالة.

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باكستان تسجل 5499 إصابة جديدة و147 وفاة بكورونا
سبق

سجّلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 5499 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و147 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 772381 إصابات، منها 83162 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16600 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 672619 حالة.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
03:25 PM

باكستان تسجل 5499 إصابة جديدة و147 وفاة بكورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 5499 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و147 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 772381 إصابات، منها 83162 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16600 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 672619 حالة.

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