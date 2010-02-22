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شاهد.. فريق "مرسيدس إي كيو" يزور "نيوم" قبل انطلاق سباق الدرعية 2021

المرة الأولى التي تشارك فيها سيارة كهربائية في السباق

مع قرب انطلاق سباق "فورمولا إي" الدرعية 2021 حيث تستضيف المملكة السباق العالمي، نظّم فريق "مرسيدس إي كيو للفورمولا إي" زيارة إلى مدينة "نيوم"، قاد خلالها السائق "ستوفل فاندورن" سيارة الفريق الكهربائية ذات اللقب "إي كيو- سيلفر آرو 02".

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها سيارة كهربائية في السباق، كما تم إطلاق فيلم قصير يظهر السائق "ستوفل فاندورن" وهو يقود سيارة مرسيدس من طراز "إي كيو- سيلفر آرو 02" على طريق "ماغنا" قبيل سباق الدرعية للفورمولا إي.

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شاهد.. فريق "مرسيدس إي كيو" يزور "نيوم" قبل انطلاق سباق الدرعية 2021
سبق

مع قرب انطلاق سباق "فورمولا إي" الدرعية 2021 حيث تستضيف المملكة السباق العالمي، نظّم فريق "مرسيدس إي كيو للفورمولا إي" زيارة إلى مدينة "نيوم"، قاد خلالها السائق "ستوفل فاندورن" سيارة الفريق الكهربائية ذات اللقب "إي كيو- سيلفر آرو 02".

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها سيارة كهربائية في السباق، كما تم إطلاق فيلم قصير يظهر السائق "ستوفل فاندورن" وهو يقود سيارة مرسيدس من طراز "إي كيو- سيلفر آرو 02" على طريق "ماغنا" قبيل سباق الدرعية للفورمولا إي.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
12:38 PM

شاهد.. فريق "مرسيدس إي كيو" يزور "نيوم" قبل انطلاق سباق الدرعية 2021

المرة الأولى التي تشارك فيها سيارة كهربائية في السباق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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مع قرب انطلاق سباق "فورمولا إي" الدرعية 2021 حيث تستضيف المملكة السباق العالمي، نظّم فريق "مرسيدس إي كيو للفورمولا إي" زيارة إلى مدينة "نيوم"، قاد خلالها السائق "ستوفل فاندورن" سيارة الفريق الكهربائية ذات اللقب "إي كيو- سيلفر آرو 02".

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها سيارة كهربائية في السباق، كما تم إطلاق فيلم قصير يظهر السائق "ستوفل فاندورن" وهو يقود سيارة مرسيدس من طراز "إي كيو- سيلفر آرو 02" على طريق "ماغنا" قبيل سباق الدرعية للفورمولا إي.

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