٤٠٠ قائد كشفي يشاركون بحملة التدابير الاحترازية من وباء كورونا بالشرقية

يتمركزون في عدد من مراكز التموين الغذائي بمختلف مدن المنطقة

شارك ٤٠٠ قائد ورائد كشفي ضِمن الفريق التطوعي الكشفي بتعليم المنطقة الشرقية في حملة التدابير الاحترازية من وباء كورونا المستجد، بالمشاركة في توعية وقياس الحرارة لمرتادي مراكز التموين الغذائي بمختلف مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها، بتوجيه ومتابعة من مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن هذه الحملة التطوعية لرجال الكشافة التي أطلقها النشاط الطلابي بتعليم الشرقية؛ تأتي متسقة مع أهداف مفهوم العمل التطوعي، لمساندة كل القطاعات الصحية والجهات المعنية لمواجهة هذا الوباء والعمل على تأسيس ثقافة اتباع التعليمات وتطبيقها.

وأشار "الباحص" إلى أن العمل الكشفي بـ"تعليم الشرقية" له إسهامات كثيرة، من خلال تبني القيم النبيلة والفاضلة التي تنعكس من ناحية إيجابية على أبنائنا الطلاب وتزيد من ثقافة العمل التطوعي لديهم ورفع مستوى المسؤولية؛ لا سيما في مثل هذه المشاركة التي يقدمونها توعية لمرتادي هذه المراكز من وباء كورونا حيث يتصف الفريق الكشفي التطوعي بروح المثابرة والإقدام والعمل الجماعي الذي حث عليه ديننا الحنيف.

وألمح "الباحص" إلى أن الفريق يتكون من ٤٠٠ عضو فاعل من قادة العمل الكشفي والجوالة؛ حيث يتمركزون في عدد من مراكز التموين الغذائي في مختلف مدن المنطقة الشرقية، وتم تدريبهم على كيفية العمل التثقيفي وأهم الرسائل التوعوية المقدمة للمتسوقين في هذه المراكز.