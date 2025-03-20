طبيب عراقي في ألمانيا لـ"سبق": المملكة تفوقت على دول العالم المتقدم

قال: هنيئًا لأهل السعودية بقيادة تضع المواطن في المقام الأول

أثنى طبيب عراقي يقيم في ألمانيا على خطوات المملكة الاستباقية والحالية لمنع انتشار كورونا، مستشهداً بمبادرات تقديم مواطنين مبانيهم لوزارة الصحة إن لزم الأمر .

وقال طبيب الأسنان علي العراقي عبر حسابه في تويتر : أعيش بأقوى دول أوروبا ألمانيا.. ووالله العظيم رأيت بعيني استهتار حكوماتهم الرأسمالية حتى فتك بهم الفيروس، ورأيتهم في ماركت يضربون بعضهم البعض لأجل ورق حمام.

وأضاف: في دولنا رأيت شعوبًا توزع الطعام، وبالسعودية رأيت علماء يمنعون الضرر وشعب قدم عماراته إذا احتاجت الصحة، بعد اليوم لا أريد سماع (الغرب وصل للقمر).

وأردف: السعودية الدولة الوحيدة بالعالم تنبهت لخطر إيران سابقًا وحاليًا، بعد أن ملئت الدول بفيروس كورونا، أصبحوا الآن يمنعون السفر لإيران، بينما السعودية ورغم تحايل بعض مواطنيها على دخول إيران بدون ختم جوازاتهم تنبهت لهم مبكرًا وحفظت شعبها وملايين المسلمين بها. فهنيئًا لأهل السعودية بهكذا قيادة.

وتابع في حديثه لـ"سبق": أنا طبيب أسنان عراقي الأصل وأعيش في ألمانيا، سبق لي وزرت المملكة العربية السعودية كملايين المسلمين لأداء العمرة قبل عدة سنوات.

وقال: لو أخذنا نظرة سريعة لما يسمى بدول العالم المتقدم، لرأينا تهاونهم الذي أدى بمنتهى المطاف لكارثة مجتمعية وانتشار للفيروس بشكل كبير، وبالنتيجة حتى الثقة بين تلك الدول والمواطن أصبحت شبه معدومة. بالمقابل كل هذه الخطوات والإجراءات تنبهت لها السعودية مبكرًا بفضل الله، سواء من إجلاء رعاياها من دول متعددة وتوفير الخدمات وحجز الفنادق الراقية لهم، أو بنشر الوعي المجتمعي وإغلاق أماكن التجمعات وغيرها إلا شاهد آخر على أن الإنسان بالنسبة لها يأتي بالمرتبة الأولى.

وأضاف: المملكة العربية السعودية هي دولة لا يليق بها إلا أن تكون قائدة العالمين العربي والإسلامي، وهذا ليس لقب يُمنح بل أمر وحقيقة يفرضها التاريخ والجغرافية وكل شواهد الواقع ماضياً وحاضراً. وإن لم تكن للسعودية حسنة إلا خدمتها ورعايتها للحرمين الشريفين لكفاها والله. وما مواقفها الأخيرة بخصوص فيروس كورونا الذي ضرب العالم إلا دليل وشاهد على حرصها على أرواح ملايين المسلمين بها. خذ مثلاً؛إيقاف العمرة مؤقتًا، وإفراغ صحن المطاف وتعقيم الحرمين 4 مرات يوميًا، وبناء عازل يمنع اقتراب المعتمرين من الحجر الأسود ومقام إبراهيم وإدخالهم عن طريق دفعات صغيرة ومتباعدة للحفاظ على أرواح وسلامة القاصدين من الإصابة بالفيروس (بعد حفظ الله). ومثال آخر بمنع صلوات الجماعة بالمساجد الذي يأتي مطابقًا لمقاصد الشرع الذي أمر بأن لا يأتي مُمرض على مُصح كما قال نبينا ﷺ.

وأردف: كل هذه الإجراءات السريعة التي تواكب حجم الخطر والاستشعار بالمسؤولية لا تصدر من دولة حديثة الخبرة، بل من دولة عاصرت أزمات بأوقات مختلفة وتعاملت معها بتكاتف وتعاضد ونجحت.

وتابع: مواقف المملكة واضحة لكل ذي عقل وعين، يعرف خيرها ومواقفها كل منصف بغض النظر عن دينه، فما بالك بالمسلم الذي يرى القرآن بها يُطبع والتوحيد بها يُصان والعلم منها يُنشر والعلماء بها تُوقر؟