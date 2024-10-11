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"تعليم محايل" تُنهي صرف مستحقات المعلمين المتقاعدين لعام 1441هـ

لما يخص مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ إجمالي يتجاوز 10 ملايين ريال

أنهت إدارة التعليم بمحايل عسير صرف مستحقات المعلمين والمعلمات المتقاعدين لعام 1441 لما يخص مكافأة نهاية الخدمة، بمبلغ إجمالي يفوق 10 ملايين ريال، وتم إيداع المستحقات المالية في حساباتهم البنكية. وتعدُّ إدارة التعليم بمحايل عسير من أولى الإدارات السباقة في ذلك.

وقال منصور بن عبدالله آل شريم مدير تعليم محايل إنه حرصًا من الإدارة على سرعة إنهاء مستحقات المتقاعدين من المعلمين والمعلمات، وتقديرًا لجهودهم أثناء مسيرتهم التعليمية، فقد عملت على إكمال جميع الإجراءات التي تضمن عدم تأخُّر صرف تلك المستحقات.

وقدم "آل شريم" أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للدعم الكبير للتعليم ومنسوبيه ولوزير التعليم وقيادات الوزارة في المجالات كافة؛ لاهتمامهم البالغ بالمعلمين والمعلمات. مقدمًا شكره وتقديره لمن بذلوا حقبة من الزمن؛ ليكونوا مشاعل علم ونور، يُستضاء بهم، بما بذلوا من جهود خلال فترة عملهم.

وسأل المولى – عز وجل - أن يمتعهم في قادم الأيام بالصحة والتوفيق، وأن يجزيهم خير الجزاء.

تعليم محايل عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم محايل" تُنهي صرف مستحقات المعلمين المتقاعدين لعام 1441هـ
سبق

أنهت إدارة التعليم بمحايل عسير صرف مستحقات المعلمين والمعلمات المتقاعدين لعام 1441 لما يخص مكافأة نهاية الخدمة، بمبلغ إجمالي يفوق 10 ملايين ريال، وتم إيداع المستحقات المالية في حساباتهم البنكية. وتعدُّ إدارة التعليم بمحايل عسير من أولى الإدارات السباقة في ذلك.

وقال منصور بن عبدالله آل شريم مدير تعليم محايل إنه حرصًا من الإدارة على سرعة إنهاء مستحقات المتقاعدين من المعلمين والمعلمات، وتقديرًا لجهودهم أثناء مسيرتهم التعليمية، فقد عملت على إكمال جميع الإجراءات التي تضمن عدم تأخُّر صرف تلك المستحقات.

وقدم "آل شريم" أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للدعم الكبير للتعليم ومنسوبيه ولوزير التعليم وقيادات الوزارة في المجالات كافة؛ لاهتمامهم البالغ بالمعلمين والمعلمات. مقدمًا شكره وتقديره لمن بذلوا حقبة من الزمن؛ ليكونوا مشاعل علم ونور، يُستضاء بهم، بما بذلوا من جهود خلال فترة عملهم.

وسأل المولى – عز وجل - أن يمتعهم في قادم الأيام بالصحة والتوفيق، وأن يجزيهم خير الجزاء.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
02:01 AM

"تعليم محايل" تُنهي صرف مستحقات المعلمين المتقاعدين لعام 1441هـ

لما يخص مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ إجمالي يتجاوز 10 ملايين ريال

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محمد طيران - عسير
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أنهت إدارة التعليم بمحايل عسير صرف مستحقات المعلمين والمعلمات المتقاعدين لعام 1441 لما يخص مكافأة نهاية الخدمة، بمبلغ إجمالي يفوق 10 ملايين ريال، وتم إيداع المستحقات المالية في حساباتهم البنكية. وتعدُّ إدارة التعليم بمحايل عسير من أولى الإدارات السباقة في ذلك.

وقال منصور بن عبدالله آل شريم مدير تعليم محايل إنه حرصًا من الإدارة على سرعة إنهاء مستحقات المتقاعدين من المعلمين والمعلمات، وتقديرًا لجهودهم أثناء مسيرتهم التعليمية، فقد عملت على إكمال جميع الإجراءات التي تضمن عدم تأخُّر صرف تلك المستحقات.

وقدم "آل شريم" أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للدعم الكبير للتعليم ومنسوبيه ولوزير التعليم وقيادات الوزارة في المجالات كافة؛ لاهتمامهم البالغ بالمعلمين والمعلمات. مقدمًا شكره وتقديره لمن بذلوا حقبة من الزمن؛ ليكونوا مشاعل علم ونور، يُستضاء بهم، بما بذلوا من جهود خلال فترة عملهم.

وسأل المولى – عز وجل - أن يمتعهم في قادم الأيام بالصحة والتوفيق، وأن يجزيهم خير الجزاء.

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