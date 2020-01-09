النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفاة طفلة سورية بسبب مشهد في مسلسل "خاتون"

حاولت تقليد مشهد انتحار الممثلة "كندا حنا"

لقيت الطفلة السورية بتول فاضل، البالغة من العمر 9 سنوات؛ حتفها عندما حاولت تقليد مشهد انتحار الممثلة "كندا حنا"، خلال أحداث مسلسل "خاتون".

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: إن الطفلة "بتول" لقيت حتفها بعد محاولتها تقليدَ الفنانة السورية، التي قامت بشنق نفسها في غرفتها أثناء أدائها مشهدًا في المسلسل.

"بتول" تلميذة تدرس بالصف الثالث في مدرسة رجب صالح طرطوس، لم تكن تعرف أن ما شاهدته على الشاشة مجرد تمثيل، فقامت بربط حبل بالخزانة وقفزت، لتعجز قدماها عن ملامسة الأرض، في ظلّ غياب والدتها.


وعلق النشطاء: "خاتون نجت في المسلسل.. وبتول ماتت شنقًا في الحقيقة.. انتبهوا لأطفالكم وما يشاهدونه".
ويعتبر مسلسل "خاتون" أحد المسلسلات الشامية الأضخم إنتاجيًّا لهذا الموسم، ويتصدر قائمة أبطاله نجوم سوريون، وممثلون لبنانيون، حققوا شهرة واسعة خلال السنوات الأخيرة عبر الأعمال العربية المشتركة.


وتستند أحداث المسلسل إلى قصة واقعية عن "الفتاة الدمشقية خاتون، التي تمردت بدافع الحب على قيم المجتمع الدمشقي؛ مما قادها لخوض مواجهات كبيرة"، طبقًا لـ"RT".

الرئيسية/ محطات

اعلان
وفاة طفلة سورية بسبب مشهد في مسلسل "خاتون"
سبق

لقيت الطفلة السورية بتول فاضل، البالغة من العمر 9 سنوات؛ حتفها عندما حاولت تقليد مشهد انتحار الممثلة "كندا حنا"، خلال أحداث مسلسل "خاتون".

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: إن الطفلة "بتول" لقيت حتفها بعد محاولتها تقليدَ الفنانة السورية، التي قامت بشنق نفسها في غرفتها أثناء أدائها مشهدًا في المسلسل.

"بتول" تلميذة تدرس بالصف الثالث في مدرسة رجب صالح طرطوس، لم تكن تعرف أن ما شاهدته على الشاشة مجرد تمثيل، فقامت بربط حبل بالخزانة وقفزت، لتعجز قدماها عن ملامسة الأرض، في ظلّ غياب والدتها.


وعلق النشطاء: "خاتون نجت في المسلسل.. وبتول ماتت شنقًا في الحقيقة.. انتبهوا لأطفالكم وما يشاهدونه".
ويعتبر مسلسل "خاتون" أحد المسلسلات الشامية الأضخم إنتاجيًّا لهذا الموسم، ويتصدر قائمة أبطاله نجوم سوريون، وممثلون لبنانيون، حققوا شهرة واسعة خلال السنوات الأخيرة عبر الأعمال العربية المشتركة.


وتستند أحداث المسلسل إلى قصة واقعية عن "الفتاة الدمشقية خاتون، التي تمردت بدافع الحب على قيم المجتمع الدمشقي؛ مما قادها لخوض مواجهات كبيرة"، طبقًا لـ"RT".

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
04:32 PM

وفاة طفلة سورية بسبب مشهد في مسلسل "خاتون"

حاولت تقليد مشهد انتحار الممثلة "كندا حنا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,122

لقيت الطفلة السورية بتول فاضل، البالغة من العمر 9 سنوات؛ حتفها عندما حاولت تقليد مشهد انتحار الممثلة "كندا حنا"، خلال أحداث مسلسل "خاتون".

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: إن الطفلة "بتول" لقيت حتفها بعد محاولتها تقليدَ الفنانة السورية، التي قامت بشنق نفسها في غرفتها أثناء أدائها مشهدًا في المسلسل.

"بتول" تلميذة تدرس بالصف الثالث في مدرسة رجب صالح طرطوس، لم تكن تعرف أن ما شاهدته على الشاشة مجرد تمثيل، فقامت بربط حبل بالخزانة وقفزت، لتعجز قدماها عن ملامسة الأرض، في ظلّ غياب والدتها.


وعلق النشطاء: "خاتون نجت في المسلسل.. وبتول ماتت شنقًا في الحقيقة.. انتبهوا لأطفالكم وما يشاهدونه".
ويعتبر مسلسل "خاتون" أحد المسلسلات الشامية الأضخم إنتاجيًّا لهذا الموسم، ويتصدر قائمة أبطاله نجوم سوريون، وممثلون لبنانيون، حققوا شهرة واسعة خلال السنوات الأخيرة عبر الأعمال العربية المشتركة.


وتستند أحداث المسلسل إلى قصة واقعية عن "الفتاة الدمشقية خاتون، التي تمردت بدافع الحب على قيم المجتمع الدمشقي؛ مما قادها لخوض مواجهات كبيرة"، طبقًا لـ"RT".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,568
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,820
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,264
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,818

كاريكاتير

تم الدعس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة