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"هيئة تقويم التعليم": تطبيق مقياس "كفايات المصلح المسجل" السبت المقبل

قالت: جميـع أسئلته من النوع متعدد الخيارات المقنن

‫أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، وبالتعاون مع وزارة العدل ممثلةً بمبادرة تفعيل منظومة المصالحة، أن تطبيق مقياس "كفايات المصلح المسجل"، سيكون يوم السبت المقبل 2 صفر 1442هـ، الموافق 19 سبتمبر 2020م.

‫وأوضحت الهيئة أن مقياس "كفايات المصلح المسجل" هو أحد المقاييس التي تطورها وتنفذها "هيئة تقويم التعليم والتدريب"، ممثلة بالمركز الوطني للقياس، وبالشراكة مع وزارة العدل ممثلةً بمبادرة تفعيل منظومة المصالحة؛ وذلك لرفع جودة انتقاء العاملين بهذه المهنة السامية والترخيص لمزاولتها، منوهةً بأن المقياس يقتصر -فقط- على المرشحين في المرحلة الأولى الذيـن استوفوا متطلبات الجهة المستفيدة ورُشحوا مــن قبلهــا.

‫وأشارت الهيئة إلى أن المقياس يهدف إلى قياس كفايـات العامليـن فـي الصلح وفض المنازعات بوزارة العـدل، والتحقـق مـن استيفاء المرشـحين للقيام بمهمة "المصلح المسـجل" للكفايات الشـرعية والمهنية والمهارات الشخصية اللازمة، والمساهمة في الترخيص المهني لمهنة "المصلح المسجل".

وأضافت أن جميـع أسئلة المقياس من النوع متعدد الخيارات المقنن هي من نوع (أربعــة خيارات) بحيث يوجد خيار واحد صحيح فقط يمثل الإجابة الصحيحة، كما أن الاختبار يعقد فـي مراكـز الاختبارات المحوسبة المنتشرة فـي كل المناطـق الإدارية، حسب توزيع أسماء المرشحين للاختبار مـن قِبـل الـوزارة.‪

‫وتسعى هيئـة تقويـم التعليـم والتدريـب إلى توسيع الشـراكة مـع الجهـات المستفيدة وتقدم من خلال المركز الوطني للقياس الحلـول الشــاملة المتكاملــة لقيــاس المعارف والمهارات والقدرات وتقويمها بمنهجية علمية؛ إســهامًا فــي تحقيــق تطلعات الجهات المسـتفيدة، وتلبيـةً للاحتياجات التنموية المتوافقة مع رؤيــة المملكــة ‪٢٠٣٠م.

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"هيئة تقويم التعليم": تطبيق مقياس "كفايات المصلح المسجل" السبت المقبل
سبق

‫أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، وبالتعاون مع وزارة العدل ممثلةً بمبادرة تفعيل منظومة المصالحة، أن تطبيق مقياس "كفايات المصلح المسجل"، سيكون يوم السبت المقبل 2 صفر 1442هـ، الموافق 19 سبتمبر 2020م.

‫وأوضحت الهيئة أن مقياس "كفايات المصلح المسجل" هو أحد المقاييس التي تطورها وتنفذها "هيئة تقويم التعليم والتدريب"، ممثلة بالمركز الوطني للقياس، وبالشراكة مع وزارة العدل ممثلةً بمبادرة تفعيل منظومة المصالحة؛ وذلك لرفع جودة انتقاء العاملين بهذه المهنة السامية والترخيص لمزاولتها، منوهةً بأن المقياس يقتصر -فقط- على المرشحين في المرحلة الأولى الذيـن استوفوا متطلبات الجهة المستفيدة ورُشحوا مــن قبلهــا.

‫وأشارت الهيئة إلى أن المقياس يهدف إلى قياس كفايـات العامليـن فـي الصلح وفض المنازعات بوزارة العـدل، والتحقـق مـن استيفاء المرشـحين للقيام بمهمة "المصلح المسـجل" للكفايات الشـرعية والمهنية والمهارات الشخصية اللازمة، والمساهمة في الترخيص المهني لمهنة "المصلح المسجل".

وأضافت أن جميـع أسئلة المقياس من النوع متعدد الخيارات المقنن هي من نوع (أربعــة خيارات) بحيث يوجد خيار واحد صحيح فقط يمثل الإجابة الصحيحة، كما أن الاختبار يعقد فـي مراكـز الاختبارات المحوسبة المنتشرة فـي كل المناطـق الإدارية، حسب توزيع أسماء المرشحين للاختبار مـن قِبـل الـوزارة.‪

‫وتسعى هيئـة تقويـم التعليـم والتدريـب إلى توسيع الشـراكة مـع الجهـات المستفيدة وتقدم من خلال المركز الوطني للقياس الحلـول الشــاملة المتكاملــة لقيــاس المعارف والمهارات والقدرات وتقويمها بمنهجية علمية؛ إســهامًا فــي تحقيــق تطلعات الجهات المسـتفيدة، وتلبيـةً للاحتياجات التنموية المتوافقة مع رؤيــة المملكــة ‪٢٠٣٠م.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
08:21 PM

"هيئة تقويم التعليم": تطبيق مقياس "كفايات المصلح المسجل" السبت المقبل

قالت: جميـع أسئلته من النوع متعدد الخيارات المقنن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‫أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، وبالتعاون مع وزارة العدل ممثلةً بمبادرة تفعيل منظومة المصالحة، أن تطبيق مقياس "كفايات المصلح المسجل"، سيكون يوم السبت المقبل 2 صفر 1442هـ، الموافق 19 سبتمبر 2020م.

‫وأوضحت الهيئة أن مقياس "كفايات المصلح المسجل" هو أحد المقاييس التي تطورها وتنفذها "هيئة تقويم التعليم والتدريب"، ممثلة بالمركز الوطني للقياس، وبالشراكة مع وزارة العدل ممثلةً بمبادرة تفعيل منظومة المصالحة؛ وذلك لرفع جودة انتقاء العاملين بهذه المهنة السامية والترخيص لمزاولتها، منوهةً بأن المقياس يقتصر -فقط- على المرشحين في المرحلة الأولى الذيـن استوفوا متطلبات الجهة المستفيدة ورُشحوا مــن قبلهــا.

‫وأشارت الهيئة إلى أن المقياس يهدف إلى قياس كفايـات العامليـن فـي الصلح وفض المنازعات بوزارة العـدل، والتحقـق مـن استيفاء المرشـحين للقيام بمهمة "المصلح المسـجل" للكفايات الشـرعية والمهنية والمهارات الشخصية اللازمة، والمساهمة في الترخيص المهني لمهنة "المصلح المسجل".

وأضافت أن جميـع أسئلة المقياس من النوع متعدد الخيارات المقنن هي من نوع (أربعــة خيارات) بحيث يوجد خيار واحد صحيح فقط يمثل الإجابة الصحيحة، كما أن الاختبار يعقد فـي مراكـز الاختبارات المحوسبة المنتشرة فـي كل المناطـق الإدارية، حسب توزيع أسماء المرشحين للاختبار مـن قِبـل الـوزارة.‪

‫وتسعى هيئـة تقويـم التعليـم والتدريـب إلى توسيع الشـراكة مـع الجهـات المستفيدة وتقدم من خلال المركز الوطني للقياس الحلـول الشــاملة المتكاملــة لقيــاس المعارف والمهارات والقدرات وتقويمها بمنهجية علمية؛ إســهامًا فــي تحقيــق تطلعات الجهات المسـتفيدة، وتلبيـةً للاحتياجات التنموية المتوافقة مع رؤيــة المملكــة ‪٢٠٣٠م.

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