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الإصابات الرياضية والحوادث المرورية.. أبرز عمليات عظام "نور مكة"

قدّم خدماته لأكثر من 13 ألف مستفيد خلال النصف الأول من 1442هـ

قدّم قسم جراحة العظام بمستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرّمة، خدماته لأكثر من 13 ألف مستفيد خلال النصف الأول من عام 1442هـ، حيث تنوعت الحالات بين (904) عمليات و(12221) زائراً للعيادات.

وأوضح مساعد المدير التنفيذي للخدمات الطبية للمستشفى الدكتور مطلق المالكي؛ أن القسم يقدم خدماته من خلال فريق طبي يتكوّن من نخبة من الاستشاريين والأخصائيين والأطباء المقيمين وفريق تمريض متخصص في جراحة العظام على أعلى مستوى.

وأضاف المالكي؛ يعمل بالقسم عدد من الاستشاريين والأخصائيين وأطباء وفنيين وتمريض حيث يتمتع الفريق الطبي بخبرات عالية ومتنوعة ومستوى عالٍ من التدريب والأداء والالتزام بتقديم خدمة طبية متميزة ومتطورة.

وبيّن استشاري العظام ورئيس قسم العظام بمستشفى النور التخصصي الدكتور سالم باجعيفر؛ أن القسم يقدم خدماته للمرضى والمراجعين من مختلف مناطق المملكة ولمختلف الفئات والجنسيات؛ فضلاً عن الخدمات العلاجية المقدمة لزوّار بيت الله الحرام في موسم العمرة والحج؛ مضيفًا أن القسم يقدم كل ما هو جديد في مختلف تخصصات العظام الفرعية بحيث تشمل جراحة عظام الأطفال بما في ذلك جراحات خلع الورك الولادي وتشوّهات القدم والأطراف الخلقية والإصابية، جراحات إصابات كسور الحوض المتقدمة، جراحات المفاصل الصناعية للركبة والحوض والكتف، جراحات الاصابات الرياضية للركبة والكتف، وجراحات العمود الفقري وجراحات الجنف، وإصابات الحوادث والكسور للأطفال والكبار.

جدير بالذكر أن قسم جراحة العظام والكسور يعد من أكثر الأقسام الجراحية من حيث معدلات حالات التنويم والعمليات الجراحية بالمستشفى والأكثر في استقبال أعداد المراجعين بالعيادات التابعة له.

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الإصابات الرياضية والحوادث المرورية.. أبرز عمليات عظام "نور مكة"
سبق

قدّم قسم جراحة العظام بمستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرّمة، خدماته لأكثر من 13 ألف مستفيد خلال النصف الأول من عام 1442هـ، حيث تنوعت الحالات بين (904) عمليات و(12221) زائراً للعيادات.

وأوضح مساعد المدير التنفيذي للخدمات الطبية للمستشفى الدكتور مطلق المالكي؛ أن القسم يقدم خدماته من خلال فريق طبي يتكوّن من نخبة من الاستشاريين والأخصائيين والأطباء المقيمين وفريق تمريض متخصص في جراحة العظام على أعلى مستوى.

وأضاف المالكي؛ يعمل بالقسم عدد من الاستشاريين والأخصائيين وأطباء وفنيين وتمريض حيث يتمتع الفريق الطبي بخبرات عالية ومتنوعة ومستوى عالٍ من التدريب والأداء والالتزام بتقديم خدمة طبية متميزة ومتطورة.

وبيّن استشاري العظام ورئيس قسم العظام بمستشفى النور التخصصي الدكتور سالم باجعيفر؛ أن القسم يقدم خدماته للمرضى والمراجعين من مختلف مناطق المملكة ولمختلف الفئات والجنسيات؛ فضلاً عن الخدمات العلاجية المقدمة لزوّار بيت الله الحرام في موسم العمرة والحج؛ مضيفًا أن القسم يقدم كل ما هو جديد في مختلف تخصصات العظام الفرعية بحيث تشمل جراحة عظام الأطفال بما في ذلك جراحات خلع الورك الولادي وتشوّهات القدم والأطراف الخلقية والإصابية، جراحات إصابات كسور الحوض المتقدمة، جراحات المفاصل الصناعية للركبة والحوض والكتف، جراحات الاصابات الرياضية للركبة والكتف، وجراحات العمود الفقري وجراحات الجنف، وإصابات الحوادث والكسور للأطفال والكبار.

جدير بالذكر أن قسم جراحة العظام والكسور يعد من أكثر الأقسام الجراحية من حيث معدلات حالات التنويم والعمليات الجراحية بالمستشفى والأكثر في استقبال أعداد المراجعين بالعيادات التابعة له.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
10:05 AM

الإصابات الرياضية والحوادث المرورية.. أبرز عمليات عظام "نور مكة"

قدّم خدماته لأكثر من 13 ألف مستفيد خلال النصف الأول من 1442هـ

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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قدّم قسم جراحة العظام بمستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرّمة، خدماته لأكثر من 13 ألف مستفيد خلال النصف الأول من عام 1442هـ، حيث تنوعت الحالات بين (904) عمليات و(12221) زائراً للعيادات.

وأوضح مساعد المدير التنفيذي للخدمات الطبية للمستشفى الدكتور مطلق المالكي؛ أن القسم يقدم خدماته من خلال فريق طبي يتكوّن من نخبة من الاستشاريين والأخصائيين والأطباء المقيمين وفريق تمريض متخصص في جراحة العظام على أعلى مستوى.

وأضاف المالكي؛ يعمل بالقسم عدد من الاستشاريين والأخصائيين وأطباء وفنيين وتمريض حيث يتمتع الفريق الطبي بخبرات عالية ومتنوعة ومستوى عالٍ من التدريب والأداء والالتزام بتقديم خدمة طبية متميزة ومتطورة.

وبيّن استشاري العظام ورئيس قسم العظام بمستشفى النور التخصصي الدكتور سالم باجعيفر؛ أن القسم يقدم خدماته للمرضى والمراجعين من مختلف مناطق المملكة ولمختلف الفئات والجنسيات؛ فضلاً عن الخدمات العلاجية المقدمة لزوّار بيت الله الحرام في موسم العمرة والحج؛ مضيفًا أن القسم يقدم كل ما هو جديد في مختلف تخصصات العظام الفرعية بحيث تشمل جراحة عظام الأطفال بما في ذلك جراحات خلع الورك الولادي وتشوّهات القدم والأطراف الخلقية والإصابية، جراحات إصابات كسور الحوض المتقدمة، جراحات المفاصل الصناعية للركبة والحوض والكتف، جراحات الاصابات الرياضية للركبة والكتف، وجراحات العمود الفقري وجراحات الجنف، وإصابات الحوادث والكسور للأطفال والكبار.

جدير بالذكر أن قسم جراحة العظام والكسور يعد من أكثر الأقسام الجراحية من حيث معدلات حالات التنويم والعمليات الجراحية بالمستشفى والأكثر في استقبال أعداد المراجعين بالعيادات التابعة له.

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