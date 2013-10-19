من لا يملك يمنح صاحب الأرض.. "إسرائيل" تعترف بمواطنة 4000 فلسطيني

"جانتس" اعتبرها بادرة إنسانية

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، موافقته على تسجيل حوالي 4000 فلسطيني باعتبارهم سكاناً مقيمين في الضفة الغربية، وكان هؤلاء يعيشون منذ سنوات في الأراضي التي تحتلها "إسرائيل" دون وضع رسمي، رغم أنهم أصحاب الأرض.

وبيّن مكتب الاتصال التابع لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، أن هذا القرار يؤثر على 2800 من السكان السابقين في قطاع غزة الذين غادروا القطاع بعد أن سيطرت عليه حركة "حماس" في قتال داخلي فلسطيني في عام 2007، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن حوالي 1200 فلسطيني آخرين، منهم أزواج وأطفال من سكان الضفة الغربية لا يحملون وثائق، حصلوا على وضع رسمي.

من جانبه، ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس على "تويتر" أنه وافق على تسجيل 4000 إقامة كبادرة إنسانية، وفي إطار سياسته لتعزيز الاقتصاد وتحسين حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية.

من ناحيته، أوضح حسين الشيخ المسؤول الكبير في السلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية، أن 4000 فلسطيني مُنِحوا حق المواطنة واستلام الهويات الفلسطينية.